Efeméride: Nace Halle Berry; te contamos cómo se hizo famosa

Halle Marie Berry es el nombre real de la actriz que nació en Cleveland, Ohio, el 14 de agosto de 1966. Este día la estadounidense celebra su cumpleaños 55 y lo hace con gran reconocimiento en Hollywood, pero muchos se preguntan, cómo se hizo famosa.

Halle tenía 4 años cuando su padre, Jerome Berry, abandonó a la familia. Ella y su hermana Heidi quedaron a cargo de su madre, Judith Ann Hawkins, originaria de Liverpool, y quien trabajó como enfermera en la sala de psiquiatría de un hospital local, mismo en el que su marido ejercía como auxiliar.

Desde joven destacó por su belleza, y a los 14 años ganó el título de Miss Teen All-American. Fue finalista de Miss Norteamérica y Mis Mundo, y también decidió estudiar periodismo e interpretación. Luego de unos años, se mudó a Chicago, donde actuó en los espectáculos "The Sound of music" y "The Wiz".

Berry fue reina de belleza en los años 80. Foto: Especial

Consiguió el segundo lugar en el concurso Miss USA en 1986, y representó a los Estados Unidos en Miss Mundo en Londres. Su experiencia como reina de belleza le ayudo a continuar con su carrera como modelo, desde donde dio un salto a la televisión con sus primeros papeles en las series "Living Dolls" (1989) y "California" (1991).

Halle Berry debutó en el cine junto al famoso actor Samuel L. Jackson en "Fiebre salvaje". Por un tiempo interpretó papeles secundarios. Algunas de las películas en las que se le recuerda son: "El último boy scout", "Boomerang", donde grabó junto a Eddie Murphy; y en la comedia "Los Picapiedra".

¿Cómo se hizo famosa Halle Berry?

La actriz ganó gran fama en el año 2000, cuando llegan a su vida los X-Men, al dar vida al personaje de Storm (Tormenta), un papel que retoma en 2003 y 2006, tras el gran éxito de taquilla. En televisión ya contaba con reconocimiento, y fue donde obtuvo sus primeros premios importantes.

A finales de los 90, Halle Berry se llevó el Emmy y el Globo de Oro a la mejor actriz dramática por la miniserie "Introducing Dorothy Dandridge", película biográfica sobre la estrella de raza negra que protagonizó "Porgy and Bess" (1959).

La actriz ganó gran fama en el año 2000, cuando llegan a su vida los X-Men. Foto: Especial

La consagración de una artista

La gran consagración de Berry llegó cuando ganó el Oscar por su actuación en la película "Monster’s Ball" en el 2001. Hecho que la convirtió en la primera mujer de color que obtuvo la estatuilla como protagonista principal, tras 74 años de historia de la Academia.

Se dice que su interpretación en la cinta, por la que fue galardonada, es un trabajo que sólo una actriz de talento puede abordar con éxito. El Oscar la hizo famosa en todo el mundo de la noche a la mañana.

Poco tiempo después, fue elegida para rodar "Muere otro día", vigésima entrega de la serie James Bond. Actualmente, la actriz se prepara para estrenar su última película, "Bruised", un drama deportivo en el que interpreta a una luchadora de MMA, la cual se espera que llegue a Netflix en noviembre de este año.