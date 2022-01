Danna Paola explota contra sus haters: "No es tu vida, no opines"

Danna Paola es una de las cantantes más queridas en la industria y durante el 2021 alcanzó gran popularidad gracias a su talento y simpatía tanto fuera como sobre los escenarios, sin embargo, esto no evitó que fuera blanco de la polémica en más de una ocasión y ante ello estalló contra los haters con su deseo de Año Nuevo.

Aunque cuenta con una larga trayectoria en las telenovelas y la música pues comenzó desde que era muy pequeña, la cantante de 26 años se convirtió en un fenómeno en todo el mundo tras su participación en la serie "Élite" de Netflix que abandonó por continuar con su carrera como solista.

Danna Paola celebra Año Nuevo con lujosa cena. Foto: Instagram @dannapaola

Ante su creciente popularidad Danna Paola ha estado en la de los fans y las redes sociales, donde no tardaron en surgir rumores sobre romances con famosos artistas y se recordaron escándalos del pasado por tormentosas relaciones que había dejado atrás.

"Por un 2022 libre de opinar sobre la vida y las relaciones de los demás. No es tu vida, no opines", es el contundente mensaje que lanzó Danna Paola en su cuenta de Twitter donde los comentarios no se hicieron esperar dividiéndose entre aquellos que no dudaron en apoyarla y quienes señalaron que el escándalo era parte de la fama.

Escándalos de Danna Paola

Aunque la también actriz se ha ganado el cariño del público con su talento y carisma, no ha evitado que salgan a la luz escándalos sobre su vida sentimental y privada que mantiene alejada de los reflectores mostrando apenas algunos detalles en redes sociales que también han desatado rumores.

Uno de los escándalos que mantuvo a la intérprete de “Mala Fama” en el ojo del huracán fue el de la violencia que habría sufrido durante su relación con el actor Eleazar Gómez con quien compartió escena en la telenovela “Atrévete a soñar” cuando era adolescente.

Y es que el actor enfrentó un proceso legal acusado de agresión física contra su entonces prometida Tefi Valenzuela, algo por lo que surgieron más casos de violencia contra Eleazar Gómez entre los que se encontraría Danna Paola, quien no dio detalles al respecto.

Escándalos de Danna Paola en 2021. Foto: Instagram @dannapaola

Sin embargo, fue la actriz Alicia Machado quien en el reality “La casa de los famosos” confirmaría la violencia que sufrió Danna Paola en su noviazgo: “Un día le terminaban y entonces, delante de ella se empezaba a besuquear con otra y aquella muchachita era un mar de lágrimas, ¿sabes?”.

La cantante de “Oye Pablo” decidió enviar un contundente mensaje para desmentir los rumores donde señalaban que había sido agredida por Alex Hoyer, con quien habría comenzado un noviazgo.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas, como esta revista, sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares. Yo no me dejo maltratar por un novio ni por nadie”, respondió en redes sociales.

