Eduin Caz ¿confirma? colaboración con Danna Paola | FOTO

Dentro del universo de la música en nuestro país existen diversos exponentes que en cada proyecto, muchos populares y otros encaminados a serlo a base de grandes proyectos. Es el caso de Danna Paola y Grupo Firme, quienes han puesto a cantar a millones con sus canciones y que son reproducidas a diario a través de varias plataformas digitales.

Como muchos saben, la intérprete de "Mala Fama", "No bailes sola" y "Nada" es toda una innovadora que a la menor provocación genera ideas que termina convirtiendo en verdaderos éxitos. Es así como ha colaborado con diversos artistas, pero jamás lo ha hecho con la agrupación de regional mexicano.

Es en este punto donde muchos podrían preguntarse si se podrían fusionar estos dos grandes en un proyecto y qué es lo que resultaría. Pues aunque no lo crean, esto podría ser posible y por qué no, quizá ya hasta se esté cocinando algo que deje con la boca abierta a los fans de ambos exponentes.

¿Danna Paola colaboraría con Grupo Firme?

Resulta que Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme compartió un video donde aparece Danna Paola en una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram y afirmó que sí le gustaría colaborar con ellos en cuanto se presente la propuesta:

"¿Grabarías con Grupo Firme?, pero por supuesto", exclamó la también actriz al tronido de los dedos de sus dos manos y sin titubear, como si ella misma se lo estuviera proponiendo a los líderes de la lista de popularidad de YouTube con "Ya supérame".

Como era de esperarse, esto lo tomó a bien Caz quien de acuerdo con la cuenta de Chisme No Like éste respondió: “¿Cuándo pasó esto que no lo miré? ¡Qué se arme!”.

Y aunque hasta el momento ninguno de los dos han mencionado algo al respecto, esto es suficiente para saber que en el 2022 podrían sorprendernos con una interesante colaboración.

