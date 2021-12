"Me estoy cuidando": Eduin Caz rompe el silencio sobre las ARMAS DE FUEGO con las que viajaba

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz rompió el silencio luego de que sus fans lo bombardearan con mensajes de preocupación por las imágenes que compartió, donde se le ve en una camioneta blindada, con elementos de seguridad y armas de grueso calibre.

Las imágenes fueron publicadas el pasado 17 de diciembre por el propio cantante regional. Sin embargo, ante las especulaciones, Eduin Caz decidió dar explicar directamente de qué se trataba el asunto. "Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer que qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada", comenzó Eduin Oswaldo Parra Cazarez, como se llama realmente el vocalista de la agrupación.

El polémico video fue grabado por Caz, quien dirigió la cámara al copiloto de la camioneta y mostró como este sostenía una arma de grueso calibre, por lo que se aprecia en el video. Sin ningún tipo de preocupación, demostró que la camioneta se encuentra detenida por la circulación mientras su acompañante decide tener el arma de fuego de manera discreta pues aparentemente intenta que nadie la vea.

(Foto: Eduin Caz Instagram)

"La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide, pues? Me estoy cuidando", finalizó el intérprete de "Ya supérame"

En los últimos días, Eduin Caz ha estado envuelto en varios escándalos, no solo por las armas, también por un video publicado en redes sociales donde se confirma que le fue infiel a su esposa, Daisy Anahy, con quién tiene dos hijos. El videoescándalo desató una ola de críticas hacia el cantante, quien dio la cara y explicó que, en efecto, había sido infiel a su esposa hace unos años, pero que el tema ya había sido conversado y solucionado por la pareja.

