Danna Paola sufre "descuido", deja ver su ropa interior en atrevida FOTO que enloqueció

Danna Paola ha celebrado este miércoles los 33 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y lo ha hecho de una manera muy peculiar; compartiendo una serie de postales en donde incluso llega a mostrar su ropa interior, lo que ha dejado sorprendidos a sus fanáticos, quienes han caído rendidos a sus encantos. De esta manera tan personal la exitosa cantante pop ha querido compartir con sus admiradores el agradecimiento por impulsarla a llegar al sitio en el que se encuentra; cosechando éxito tras éxito.

Y es que para Danna Paola, quizá como para muy pocos artistas, la etapa de confinamiento ha representado una oportunidad única para acrecer y desarrollarse de manera satisfactoria en la industria en la que ha demostrado ser toda una reina, la del entretenimiento y la música. Tras su paso por la serie española "Elite"; la artista mexicana decidió retomar con impulso su carrera como cantante y lo ha hecho con creces.

De esta manera la también actriz y compositora cierra dos años de arduo trabajo, cosechando sus frutos; con arios de sus temas posicionándose en los primeros lugares en las listas de popularidad y, además, ganando nominaciones y premios. Por lo que cuando pareciera que la "suerte" no le podría sonreír más, Danna Paola sigue alcanzando metas que pocos artistas han logrado conseguir en tan poco tiempo, y a sus 26 años sigue dando muestra que con un trabajo constante, y enfocándose siempre en sus objetivos, es capaz de lograr todo aquello que se proponga.

Danna Paola enamora a sus fans y les agradece todo su apoyo

Ya han sido arias las publicaciones en donde Danna Paola ha compartido su total agradecimiento a sus fans y seguidores por conducirla hasta el sitio en el que se encuentra; rodeada de salud, plenitud, éxito y metas alcanzadas. Tan solo hace unas semanas publicó una fotografía desde Las Vegas, en donde se realizó al edición 2021 de los Latin Grammy, en la cual envió un conmovedor mensaje a sus fanáticos:

"Llegamos a Las Vegas a celebrar el amor que le están dando a Cachito y nuestras nominaciones!! Love you so much!!!", escribió la cantante en el post, en la que se le e sonriente y muy bien acompañada. La entrega de premios fue en sus propias palabras "una noche mágica" en la que demostró ante millones de espectadores, por qué es una de las celebridades más importantes, talentosas y exitosas del momento, aspectos que la han llevado a convertirse en la primera mexicana embajadora de la exclusiva marca italiana Fendi.

Así lo dio a conocer este martes luego de compartió una serie de fotos donde la cantante pop aparece con varios conjuntos de la firma, los cuales estaban acompañados con unos icónicos bolsos “Baguette” y “Peekaboo”, muy característicos de la marca italiana. Danna Paola lució un vestido color arena, un conjunto café, unas botas del mismo color y un bolso negro, outfit que la hizo ver espectacular y con el que se ganó mensajes de felicitación y admiración de sus millones de seguidores.

Apenas un día después de sorprender a sus fanáticos con la noticia, Danna Paola decidió posar en su Instagram para celebrar haber alcanzado la envidiable cifra de 33 millones de seguidores en esta red social, para ello compartió una serie de fotografías en donde dejó ver incluso su ropa interior; algo que dejó encantados a sus admiradores. Para la sesión, la cantante portó un suéter crop top en color azul, un pantalón de camuflaje a la cadera y una gorra "desgastada" que ocultaba su rostro. Al parecer, la artista eligió posar desde una de las habitaciones de su casa y detrás de ellas destaca un retrato de sí misma en blanco y negro.

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola se convierte en la primera mexicana embajadora de Fendi

Michelle Salas vs Danna Paola: ¿Quién de las famosas tuvo el mejor look del año?

Así fue cómo Danna Paola confesó su AMOR por BLACKPINK; ¿habrá colaboración? | VIDEO