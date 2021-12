Michelle Salas vs Danna Paola: ¿Quién de las famosas tuvo el mejor look del año?

No hay duda que Danna Paola y Michelle Salas han logrado conquistar el gusto y el corazón de millones de admiradores en todo México, cada una con su belleza su talento y su carisma. Las dos celebridades se han convertido en todas unas estrellas del entretenimiento que arrasan en donde se presenten, por lo que además de la fama las une su pasión por lo que realizan y el gran apoyo que reciben de sus fans.

No obstante, curiosamente este año a las dos estrellas se les relacionó más que nunca; y es que ambas decidieron compartir el gusto por uno de los looks que más han conquistado las tendencias en esta segunda mitad de año, se trata de un corte de pelo que tal parece seguirá arrasando en las preferencias incluso durante este invierno, un look ideal para jóvenes de entre 20 y 30 años y que es tendencia en todas partes.

Hay que recordar que la influencer de moda y estilo de vida, de 32 años, había tenido acostumbrados a sus seguidores a su melena larga y media en tonos rubios, con la que sin duda impuso moda, sin embargo, decidió dar un drástico cambio a su imagen y en octubre pasado optó por cortar su pelo y elegir un corte tipo bob a la altura de la mandíbula, el cual le parece el look ideal para esta temporada que está por comenzar.

Michelle y Danna, como dos gotas de agua

Stephanie Salas habría confesado durante una entrevista que este look le parecía perfecto para su nueva imagen, ya que además destaca por ser muy elegante y fácil de peinar. Y al parecer no fue la única estrella a la que este tipo de corte atrajo su atención, ya que Danna Paola también eligió este look hace ya algunas semanas, algo que sin duda enamoró a sus fanáticos. Eso sí, en redes sociales, no faltaron quienes comenzaron a comparar a ambas celebridades debido a lo que aseguraron era un gran parecido físico entre la cantante y la influencer.

Incluso hubo quienes aseguraban que tanto la hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas parecía la hermana gemela de la intérprete de "Oye Pablo". Lo que no hay duda es que ambas famosas se ven espectaculares con su nueva apariencia y han conquistado a sus admiradores con su elección, la cual han puesto en tendencia entre las jóvenes de su edad.

Para Michelle Salas, quien estudió diseño en una reconocida escuela de Nueva York, este año ha sido un periodo exitoso en su carrera como modelo, y así la vemos triunfar en las pasarelas, en las campañas de exclusivas marcas y también en sus redes sociales, en donde cautiva con su estilo, glamour y belleza. Mientras que la cantante de temas como "Mala Fama", "Oye Pablo" y "Kaprichosa", ha logrado alcanzar un enorme gran éxito en los diferentes ámbitos del espectáculo en los que se desenvuelve.

Si bien Danna Paola ha logrando alcanzar la fama internacional al participar en series como "Élite" de Netflix, su música sigue conquistando a cada vez más personas y ya es considerada una de las figuras más reconocidas del medio artístico en México e Iberoamérica, todo un gran logro para la joven de 26 años que inició su trayectoria artística cuando solo contaba con 5 años de edad.

Por lo que este 2021 será recordado como el año en el que más allá de la fama a Danna Paola y Michelle Salas las unió algo en común: su look, con el cual han enamorado a sus fanáticos. A la hora de elegir quién de las dos experimentó el mejor cambio, hay una gran controversia ya que algunos aseguran que sin duda la cantante arrasó con su nueva apariencia, mientras que otros más señalan que la hija de Luis Miguel es a quien más le benefició el cambio de imagen. De lo que no cabe duda es que las dos lucen espectacular y con certeza seguirán imponiendo moda en el medio artístico.

