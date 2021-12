Danna Paola: Alex Hoyer revela la verdad sobre si fue VIOLENTO con ella

Alex Hoyer y Danna Paola fueron vistos en México, situación que causó furor entre sus seguidores ya que comenzó a circular el rumor de un posible noviazgo entre la actriz mexicana y el cantante. Dichas especulaciones terminaron cuando el estadounidense fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Después de estar unos días en tierras aztecas y acompañar a la cantante a una posada, Hoyer fue interceptado por los medios de comunicación en el aeropuerto donde se le cuestionó sobre la relación que lleva con Danna, a lo que se respondió que solo estaba para apoyarla.

“Estoy para apoyarla, la admiro muchísimo, es una gran artista, mejor persona”, a lo que agregó: “La estamos pasando muy bien, nos estamos entendiendo muy bien (…) Yo la admiro muchísimo”, dijo a los medios de comunicación presentes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Presunto maltrato

Posteriormente un reportero le cuestionó sobre los rumores que rondan la relación de los cantantes, ya que se dice que existió maltrato por parte del estadounidense sobre la interprete de “Mala fama”, a lo que no dudó en contestar que sabe quién es al igual que su familia.

“Yo tengo súper claro quien soy e igual mi familia. Yo me estoy preparado para el año que sigue”, dejando claro que no le importa lo que diga la gente, ya que tiene claro lo que en realidad ha hecho en su vida privada y con sus amigas o parejas, esto teniendo en cuenta que sigue sin confirmar cuál es la relación que tiene con Danna Paola.

Posteriormente confirmó que las críticas son normales en su profesión, por lo que está tranquilo en ese tema y no le preocupa. “Las críticas son normales y no me preocupo por ello. Yo estoy tranquilo y creo que lo mejor es tirar buena vibra y a trabajar”.

Se tiene que recordar que la cantante ya desmintió el tema de la violencia emocional que supuestamente había provocado el músico norteamericano. La protagonista de Élite hizo público este mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde dejó claro que ella no se deja maltratar por nadie, ni por un novio, ni por un x, ni nadie.

