Elegante: Danna Paola demuestra cómo usar mini vestido con botas | FOTOS

Danna Paola cerró con bombo y platillo un año lleno de éxitos y además nos dio una muestra de elegancia y frescura con el atuendo que eligió para darle la bienvenida al 2022, con el que se llevó el aplauso de sus seguidores en redes sociales.

La joven intérprete de “Mala fama” ex una experta en dominar looks muy atrevidos y a la vez innovadores, no por nada el estilo para la noche vieja fue un acierto con botas tipo “boober” (de plataforma ancha), un conjunto ajustado en color azul eléctrico y un abrigo ‘fur’ en color rojo, toda una delicia con pocos accesorios.

Paola de tan solo 26 años, es una figura de la farándula mexicana y una de las influencers más cotizadas en el mundo de habla hispana, debido a su amplía carrera a pesar de su corta edad, y por supuesto que no podía despedir el año sin un mensaje lleno de fuerza para sus seguidores a través de sus redes sociales.

Para el cerrojazo del 2021, combinó una minifalda con un top de cuello alto, sin embargo, lo que más lució fueron sus botas enormes y el abrigo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados la cantante de “Ladrones” en los últimos tiempos.

La cantante y actriz de televisión también nos mostró su más reciente cambio de look en el cabello, ahora en un tono castaño, luego de varios meses del 2021 con melena rubia.

El maquillaje con un delineado de los llamados ‘cat eye’, labios rojos, un rubor delicado y pendientes de Yves Saint Laurent, dieron el cerrojazo del año.

Ahora, Danna Paola está lista para los proyectos que vengan, no por nada es una de las figuras juveniles mexicanas más exitosas de los últimos tiempos.

?22 HELLO 22?

Un 2021 lleno de éxitos

En 2021 estrenó su quinto álbum de estudio llamado ‘K.O.’ el 13 de enero del 2021.? Fue publicado a través de Universal Music Group y Universal Music México.

Como sencillos oficiales se lanzaron los temas “Contigo”, “No bailes sola”, “Friend de semana”, entre otros.

En mayo, Danna Paola y Lasso estrenaron “Ladrones”, tema que fue producido por Orlando Vitto y, del cual, Gaby Noya estuvo a la cabeza del videoclip.

La temática del video es una continuación de “Subtítulos”. ? En junio, la cantante y Morat lanzaron “Idiota”, canción que fue compuesta por los integrantes de dicha banda junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

El mismo mes, presentó “Mía” con un videoclip adjunto dirigido por Santiago Salviche, se grabó en España y se estrenó en el canal de Youtube de Danna Paola.

En agosto presento su más reciente single titulado “Kaprichosa” el cual hace referencia a un “Mala Fama 2.0”, haciendo énfasis a todas las cosas que los medios y los haters dicen sobre ella.

