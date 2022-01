Ellos son los GALANES del cine de oro mexicano que robaron los suspiros de nuestras abuelitas

Así como ahora actores como Sebastián Rulli, David Zepeda, Mauricio Ochman, Gael García, Alejandro Speitzer, Gabriel Soto, entre muchos otros roban los suspiros de mujeres maduras y algunas jovencitas, también, nuestras abuelas lo hacían con otros galanes que aunque actualmente no lucen tan guapos, hace algunos años verdaderamente lo eran.

Y es que bien dicen, que los años no pasan en vano, por lo que algunos actores de la época del cine de oro de México su piel cansada ahora no deja ver lo galanes que eran hace algunos años, mientras que otros más desafortunadamente ya no están entre nosotros, pero que robaron los suspiros de nuestras abuelitas.

Es por eso que a continuación te mostraremos a cinco galanes del cine de oro mexicano que paralizaban a las mujeres debido a su bien parecido físico.

1.- Pedro Infante

El galán de galanes de aquella época sin duda alguna es el ídolo de Guamúchil y es que Infante era considerado todo un sex symbol de aquella época, incluso hay chicas que actualmente siguen considerando al cantante y actor como un galán.

2.- Antonio Aguilar

El charro robó no solo el corazón de Flor Silvestre, sino que miles de mujeres suspiraban y se divertían al verlo actuar pero también cantar cada uno de sus éxitos y es que el abuelo de Ángela Aguilar tenía un porte que hacía enloquecer a cualquier mujer y más cuando se subía a sus caballos.

3.-Jorge Negrete

Basta decir con que la diva de divas María Félix cayó rendida ante los encantos de este guapísimo galán mexicano, pues fue considerado además de talentoso uno de los hombres más guapos de nuestro país y si no entiendes por qué solo basta verlo y escuchar su increíble voz.

Seguramente lo llegaste a ver en algunas telenovelas de los 90, y no prestaste gran atención pues lo veías con cabello canoso y ya con algunas arrugas, pero hace muchos años era uno de los más guapos del mundo del espectáculo, pues siempre tuvo un porte elegante.

El actor falleció el 11 de abril de 2012.

Foto: Especial

5.- Pedro Armendáriz

Sin duda alguna los grandes y verdes ojos de que poseía el actor Pedro Armendáriz eran su mayor atractivo y que volvió locas a miles de mujeres.

El actor falleció en 1963.

Foto: Especial

