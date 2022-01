Pedro Infante se enfrentó a famoso galán del Cine de Oro que fue boxeador

Pedro Infante fue uno de los grandes íconos del Cine de Oro que además de ser un buen actor llamó la atención por su voz y por su humildad, así como por su aspecto físico, pues contaba con un cuerpo escultural que formó gracias a su pasión por el deporte. Una de las disciplinas que le gustaba hacer era el boxeo, la cual lo llevó a enfrentarse a un famoso galán que realizó el pugilismo de forma profesional.

Wolf Ruvinskis fue un reconocido villano de la época que destacó no sólo por su actuación, sino también por desempeñarse en varios deportes antes de convertirse en estrella de la pantalla grande. Una vida llena de cadencias fue la que lo hizo realizar diferentes profesiones, pero su talento fue algo que lo llevó a ser uno de los referentes de la cinematografía nacional.

Wolf Ruvinskis: de boxeador y luchador a galán de cine

Wolf Ruvinskis Manevic nació en lo que hoy es Letonia el 30 de octubre de 1921, pero a muy temprana edad su familia y él se mudaron a Córdoba, Argentina. En aquel país su padre murió, por lo que su madre tuvo que buscar maneras de ganarse la vida, algo que era muy difícil, puesto que no hablaba español. Ante esta situación, Wolf y su hermano Daniel fueron llevados a un internado en donde permanecieron tres años.

Wolf Ruvinskis nació en Letonia pero vivió en Argentina Foto: INAH

A los 17 años, buscaba formas para obtener dinero, así que organizaba peleas de box en las calles de Buenos Aires, no obstante, el joven actor decidió ir a los Estados Unidos para tener un mejor futuro, así que emprendió el viaje por algunas partes de América Latina y de esta forma en los años 40 llegó a Colombia en donde debutó en el cine con la cinta 'Bambucos y corazones' y fue portero de 'Millonarios de Bogotá'.

En 1946 viajó a México para poder cruzar a Norteamérica, sin embargo, no tenía suficiente dinero por lo que se tuvo que quedar a trabajar. Su primer empleo fue cargador de bultos en el mercado de La Merced y después se convirtió en estrella de Lucha Libre, haciendo su primera aparición en la Arena Coliseo el 28 de junio de 1946.

Su atractivo, que no correspondía al de los galanes de la época, lo llevó a ser parte de la industria cinematográfica haciendo su primera aparición en la película 'No me defiendas, compadre' de 1949. Después le siguieron trabajos como 'La oveja negra', 'El hombre sin rostro', 'Trotacalles', 'Los tres alegres compadres', 'La noche avanza', por mencionar algunos proyectos.

Wolf Ruvinskis fue luchador Foto: Especial

Pedro Infante vs Wolf Ruvinskis

Wolf Ruvinskis compartió créditos con Pedro Infante en la película 'Pepe, el Toro' de 1953, último filme de la exitosa saga 'Nosotros los pobres' y 'Ustedes los ricos'. El actor interpretó a Bobby Galeana, rival del 'ídolo de México' y al que se tenía que enfrentar en un ring de boxeo, pues hay que recordar que en la historia el personaje principal recurre a este deporte debido a dificultades económicas.

Aunque todo era actuado los galanes tenían que tener mucho cuidado a la hora de grabar las escenas arriba del cuadrilátero, pues el cantante de 'Cien Años' tenía una placa en la cabeza que se le había colocado después de un accidente aéreo, por lo que Ruvinskis era muy cauteloso a la hora de conectar los golpes cerca de la cabeza del 'Rey de las rancheras'.

En una entrevista, el actor que tenía conocimientos de boxeo y lucha libre reconoció que Pedro Infante era un muy buen atleta, pues sabía cubrirse la cabeza, además de que le gustaba aprender los movimientos que Wolf hacía.

El protagonista de 'A toda Máquina' sabía de pugilismo, pues ya lo había practicado antes, y a pesar de que grabó la mejor escena de este deporte en el cine de la época, otro galán lo criticó duramente y hasta se fue a los golpes.

