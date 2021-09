Chespirito se inspiró en famoso cómico del Cine de Oro para sus éxitos en televisión

Este 30 de septiembre se cumplen 10 años de la muerte de Gaspar Henaine "Capulina", quien fue uno de los grandes cómicos de la época de oro del cine mexicano. El humorista dejó un gran legado en la pantalla grande, la televisión, el radio y hasta en los cómics, pues con su personaje y su humor blanco pudo ganarse el cariño del público que aún lo recuerda con gran afecto.

A pesar ser talentoso, el actor no llegó solo al estrellato, puesto que colaboró con figuras como Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", de quien se hizo gran amigo; pero quien más impulsó su carrera fue su pareja cómica Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como "Viruta". Ambos artistas tuvieron varios programas e hicieron alrededor de 40 largometrajes juntos, los cuales fueron un éxito en taquilla.

Viruta y Capulina no sólo fueron grandes amigos en la pantalla grande, también tuvieron un fuerte lazo en la vida real, sin embargo, una serie de malentendidos hicieron que la relación se viera afectada y pronto los actores dejaron de trabajar juntos y hasta de hablarse.

Viruta y Capulina grabaron más de 40 películas juntos Foto: Especial

De acuerdo al propio Gaspar Henaine, el distanciamiento comenzó cuando ambos tuvieron proyectos por separado. En una entrevista con Mónica Garza en Historias Engarzadas, Capulina aclaró que la separación con su "compadre" no fue por dinero, mujeres o pleito entre ellos, sino porque “Viruta” se habría molestado porque su programa no fue igual de exitoso.

"Entonces, los 13 programas de ‘Viruta’ no llegaron a 13, sino a 9, entonces le cancelaron su programa y el mío siguió...y les dije: ‘no voy a seguir con los mil pesitos otros 13 programas más, a mi me van a dar los 10 mil pesos que le dan a ‘Viruta y Capulina’, es más, no quiero 13 programas, quiero un año’; me dieron el año, fue cuando mi compadre, lógicamente, tiene toda la razón mi compadre, se enojó”, explicó “Capulina” durante el programa de TV Azteca.