¿Por qué se le dice "Capulina" al gran cómico blanco que brilló al lado de "Viruta" en el Cine de Oro?

Uno de los cómicos más importantes en México fue sin duda Gaspar Henainde "Capulina", un actor que brillara en la Época de Oro del Cine Mexicano. Gaspar Henaine Pérez nació el 6 de enero de 1927 en Chignahuapan, Puebla; que además de destacarse en la actuación, también lo hizo como músico, cantante, productor de cine y guionista.

Fue denominado como "El rey del humorismo blanco", pues nunca utilizó groserías para poder hacer reír y llevar su comicidad, su salto a la fama fue sin duda cuando formó una dupla con Marco Antonio Campos, mejor conocido como "Viruta" con quien filmó decenas de películas, entre las que destacan: "Dos pintores pintorescos", "Cascabelito", "Limosneros con garrote", "Un par... a todo dar"; entre otras.

Su padre era de origen libanés y su madre poblana. Manuel Dondé fue padrino y fue quien lo introdujo en la actuación, a los 10 años Dondé "necesitaban a un gordito para subirlo a un burro", dicho por él mismo y fue ahí donde comenzó su amor por el cine, situación que lo llevó a estudiar para convertirse en el gran actor que llegó a ser.

Capulina emparentado con Carlos Slim

De hecho el cómico tiene parentesco con los empresarios mexicano Carlos Slim Helú y Alfredo Harp Helú; pues su padre, que ya hemos dicho, fue de origen libanés, llevaba por nombre Antonio Henaine Helú.

A los 14 años se integró a un grupo musical llamado “Los Excéntricos del Ritmo” y después llegó a "Los Trincas", con quienes tuvo algún éxito y se presentó en la televisión. De hecho fue con este trío que surgió su apodo "Capulina", en una entrevista con Mónica Garza, el poblano fue cuestionado por el origen del apelativo que lo convirtiera en una leyenda, sin embargo, a don Gaspar le dada un poco de vergüenza, pues provenía de un chiste "colorado".

Origen de Capulina

"Me da un ataque no se puede", dijo en esa ocasión.

Pero ante la insistencia cedió y aunque confesó que iba a suavizar la historia comenzó a relatar que un niño fingía ser novio de una perrita y de pronto al lado de él había un policía con un garrote que le preguntó :¿qué haces niño?; ¿es de usted la perra?, respondió el pequeño, no dijo el uniformado, ¿es de usted la calle?, a lo que otra vez se le dijo que no... entonces muévete "Capulina"... (sin duda lo cuenta mejor el cómico no dejes de ver el video)

Dijo que ese chiste era muy famoso en los tiempos en los que él comenzaba su carrera y que en alguna ocasión, mientras él bailaba tap, alguien le gritó "muévete Capulina", situación que lo llevó al enojo, incluso al grado de quererse pelear con esa persona que lo bautizó en el nombre que le dio fama en México y en el mundo de habla hispana.

Gaspar Henaine Pérez murió el 30 de septiembre de 2011 en la Ciudad de México.