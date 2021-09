¡Irreconocible! Marjorie de Sousa muestra su rostro al natural y enloquece las redes: FOTO

Marjorie de Sousa es una de las actrices extranjeras más queridas por el público mexicano pues desde su primera aparición en la televisión nacional sorprendió con su capacidad histriónica y su carisma y por su puesto su belleza, por lo que siempre trata de lucir impecable para sus seguidores, sin embargo, recientemente, la también modelo dejó ver su rostro totalmente al natural y presumió que su impactante imagen no solo es producto del maquillaje, por lo que contamos cuál fue el motivo por el que la actriz venezolana se mostró de esta manera.

La actriz de “La Desalmada” cuenta con una de las figuras más esculturales del espectáculo, sin embargo, para conservarla, además de una rigurosa dieta, Marjorie de Sousa se somete a intensos entrenamientos físicos, los cuales, ha mostrado en diversas ocasiones en sus redes sociales, tal como lo hizo en esta ocasión, no obstante, lo que sorprendió fue que se mostró sin una sola gota de maquillaje.

Fue a través de historias en la que mostró su rostro al natural y en ellas, señaló que había culminado su intensa rutina del día con su entrenador personal e invitó a sus seguidores a que la siguieran en sus redes para conocer los ejercicios que realiza para conservar su figura. Cabe mencionar que, pese a que ya había compartido con anterioridad videos de sus rutinas de entrenamiento, Marjorie de Sousa siempre se mostraba con un poco de labial o rubor, pero nunca al natural, por lo que al presentarse de esta forma sorprendió a sus más de siete millones de seguidores de Instagram.

Así luce la actriz sin maquillaje. Foto: IG: marjodsousa

Redes reaccionan al rostro de Marjorie de Sousa

Tras la publicación de la actriz, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y las imágenes de Marjorie de Sousa sin maquillaje se convirtieron en el tema de conversación en páginas y grupos de seguidores de la también modelo, por lo que los halagos no se hicieron esperar, pues mencionaron que los 40 la han tratado muy bien, ya que tiene un rostro muy bien cuidado en comparación con otras actrices, incluso, algunos mencionaron que la venezolana no necesita de ningún “arreglito” por el momento y le lanzaron la petición de que nunca se someta a una cirugía estética que pudiera poner en riesgo su rostro.

La venezolana tiene 41 años de edad. Foto: IG: marjodsousa

Culmina participación en “La Desalmada”

Hace unas semanas, la también cantante venezolana, anunció que había culminado su participación en la exitosa telenovela llamada “La Desalmada”, en la que le dio vida al personaje antagónico de “Julia Torreblanca”, por lo que se ha tomado el tiempo para tomar unos breves descansos, tal como lo ha dejado ver en sus redes, no obstante, se desconoce cuál será su próximo proyecto en la televisión y mientras llega su próximo reto profesional, la actriz continua cuidando su figura para seguir siendo una de las figuras más bellas del espectáculo.