Zendaya se ha convertido en toda una fashion icon y estas FOTOS lo demuestran

La actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman, conocida como Zendaya, es una de las celebridades jóvenes más exitosas en la industria cinematográfica. Cuando solo tenía 14 años, la originaria de California incursionó en el mundo de la televisión interpretando a Rocky Blue, uno de los personajes de la serie Shake It Up de Disney Channel. Años después, fue productora y actriz en la serie " K.C. Undercover".

Durante los últimos años, la estadounidense ha sido reconocida a nivel internacional por interpretar a Michelle Jones "MJ" en las tres películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel. Otro de sus personajes más recordados fue el de la acróbata Anne Wheeler en la película musical "El gran showman", donde compartió créditos con Hugh Jackman y Zac Efron.

Zendaya portando un vestido vintage de Versace. Foto: Instagram @zendaya

Un ícono de la moda

Aunque sus apariciones en las alfombras rojas siempre fueron reconocidas, durante sus últimas participaciones, Zendaya ha destacado como un ícono de la moda, especialmente desde 2019, cuando se convirtió en la protagonista de "Euphoria", una serie en la que se aborda la historia de Rue, una joven adicta a las drogas. Este papel le valió hacerse acreedora de un premio Emmy en la categoría de Mejor Actriz de una serie dramática en 2020.

Además de convertirse en la actriz más joven en ganar este reconocimiento, Zendaya también se ha posicionado como uno de los rostros más admirados por la sociedad a nivel internacional. En su paso por los premios más importantes de la industria cinematográfica, en las diferentes portadas de revista que ha protagonizado o en su vida cotidiana, Zendaya ha demostrado que su talento va más allá de la música y la actuación.

Zendaya con un vestido Valentino para los premios Oscar. Foto: Instagram @zendaya

Diseños de lujo

Al tener tanta presencia en los medios de comunicación y plataformas digitales, Zendaya también se ha convertido en una de las celebridades favoritas de exitosos diseñadores, quienes han optado por vestirla para los momentos más importantes de su trayectoria. Valentino, Giorgio Armani y Versace son algunos de los lujosos sellos que han respaldado la belleza de la actriz y cantante californiana.

Sin miedo a los cambios drásticos, Zendaya ha optado por cambiar su maquillaje, el largo y hasta el tono de su cabello con tal de lucir espectacular, lo que le ha otorgado el reconocimiento de sus fans, pero también de las personas y medios especializados en la moda. Tal es el caso de la revista Vogue, donde no solo se ha ovacionado la belleza de Zendaya, sino también la creatividad de su estilista, Law Roach.

Zendaya portando un conjunto Valentino. Foto: Instagram @zendaya

Las futuras apariciones de Zendaya

Tras el éxito de las últimas producciones en las que ha participado, podremos ver a Zendaya de regreso en la pantalla grande con producciones como Dune y Spider-Man: No Way Home, dos de las películas más esperadas de este 2021. Del mismo modo, se espera que los looks de la actriz durante las siguientes premiaciones sean aún más espectaculares y estén acompañados de más reconocimientos para la joven de 25 años.