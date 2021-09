Danna Paola se repone de una gran tristeza en Disney, ¿tiene problemas con Alex Hoyer?

La cantante Danna Paola reveló que en los últimos meses ha pasado por una gran tristeza. A través de sus redes sociales dio a conocer que se encuentra en Disney para tomarse un tiempo, por lo que muchos especulan que podría tratarse de problemas del corazón, con quien supuestamente es su pareja desde hace un tiempo, el cantante Alex Hoyer.

En su cuenta de Twitter, la actriz que diera vida a Lucrecia en la famosa serie "Élite", publicó un mensaje dirigido a sus fanáticos en el que escribió: "Yo lxs amo mucho, perdón x desaparecerme… but, son tiempos complicaaaaaos", sin embargo afirmó que sigue adelante y con buena actitud.

La actriz y cantante de 26 años estrenó recientemente su sencillo "Kaprichosa", y anterior a este tuvo gran éxito con el tema "Mía", por lo que en el aspecto profesional no se visualizan problemas. Sin embargo, se dio a conocer que la guapa intérprete inició una batalla legal en contra de sus exrepresentantes al denunciarlos por fraude y abuso de confianza.

Danna Paola se repone en Disney

"My happy place every time" (mi lugar feliz, siempre), fue la frase con la que Danna comenzó un extenso texto que compartió con sus millones de fanáticos en Instagram, donde explicó que después de meses complicados decidió tomarse un momento para olvidars de todo, "huir, salir de rutina, buscar inspiración en cosas, personas, lugares, olores, y buscar memorias emocionales que me regresaran a mi centro", escribió.

Desde Walt Disney World Resort, la cantante dijo que después de muchos malos momentos, ese lugar siempre es necesario en su lista, pues le regresa un poco de la ilusión y la inocencia que tenía ante la vida y las personas. "Y compartirlo con quien te motiva a seguir abriendo tus alas, y seguir creyendo en los sueños, es mágico", comentó.

Aunque la también actriz no aclaró las situaciones exactas que la mantienen con esa tristeza, sus admiradores la han llenado de palabras positivas. Una de las personas que comentó su publicación fue su hermana, Vania Rivera, quien afirmó que se merece tener el tiempo para recargar energías positivas y vivir cosas lindas.

Alex Hoyer revela que ha tenido problemas

Desde hace varios meses existen fuertes rumores de que Danna Paola mantiene un noviazgo con el también cantante Alex Hoyer, con quien se ha dejado ver en diversas ocasiones, la más reciente en Ibiza, donde pasaron un romántico momentos juntos, sin embargo ninguno a confirmado la relación.

En una de las imágenes que la intérprete publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 32.2 millones de fans, se le puede ver luciendo una cadena con un dije de letra "A", sin embargo, el joven reveló recientemente en la misma plataforma que ha pasado por problemas personales y profesionales, que lo habían mantenido alejado de las redes.

"Estaba pasando por un momento complicado tanto en lo personal como en lo laboral, lo artístico, y no me daba la energía ni mi mood para prender esto y hablar con ustedes", fueron parte de las palabras con las que Alex describió la situación que está pasando, pero afirmó que se encuentra mejor y listo para iniciar una nueva etapa.