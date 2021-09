Danna Paola cuenta cuál fue su peor borrachera; ¡compró una pijama de 15 mil pesos!

Danna Paola, una de las cantantes y actrices mexicanas más populares a nivel mundial, siempre ha dado de qué hablar. Hace poco, la exitosa artista contó cuál ha sido su peor borrachera, en la cual compró una pijama con un valor estimado de 15 mil pesos.

Durante una entrevista con Facundo, el irreverente comediante le preguntó cuál fue el momento en el se ha puesto más "Kaprichosa". Dicha palabra hace referencia a su sencillo más actual, cuyo video oficial cuenta con más de 5 millones de vistas en YouTube.

Danna Paola reveló que su peor borrachera ocurrió en Londres. La famosa contó que fue a ver la obra musical de Broadway, Wicked en West End, pues ella participó en la adaptación mexicana. Detalló que sus amigas le dijeron que no podrían acompañarla, por lo que tuvo que asistir sola.

La cantante dijo: "Me fui sola. Gran error, porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida". Agregó que cuando terminó la función no tenía cómo regresar a donde se estaba hospedando, por lo que tuvo que caminar.

Danna Paola llegó a una exclusiva tienda en la que preguntó si tenían la pijama que ella estaba buscando. La persona encargada que la atendió le respondió que contaban con una pijama de seda de tiburones. Así que, con sus copitas de más, esto fue lo que pasó:

"Yo dije: 'Güey, la quiero, me la llevo' y me dice: “Señorita, cuesta como 600-700 euros (14 mil-15 mil pesos mexicanos)'. Y yo de: 'No importa, me la llevo".