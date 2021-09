¡Irreconocible! Danna Paola luce nuevo rostro y sus fans revelan parecido con famosa cantante

Danna Paola es considerada una de las artistas más exitosas y con una de las carreras más prometedoras que hay actualmente en la escena musical nacional, su talento y belleza no están a discusión y gracias en gran parte a ello la cantante arrasa en el mercado musical, en los escenarios y en las redes sociales.

Sin embargo, a lo largo de sus más de dos décadas de carrera, la también actriz ha demostrado que puede ser muy versátil a la hora de transformar se fisonomía e indumentaria, de acuerdo con sus gustos, las tendencias vigentes y la moda que prevalece en el momento. Esto al ha llevado sin duda a realizar cambios en su rostro, mismos que no siempre han sido bienvenidos por sus millones de admiradores.

Desde inicios de este 2021 Danna Paola ya había sorprendido a sus fans al compartir en redes algunas fotografías y videos en donde parecía bastante evidente el haberse hecho algunos "retoques" en su rostro, por lo que su apariencia ya no era la misma y su cara presentaba algunas nuevas definiciones como una nariz más angosta, estilizada y unos pómulos más marcados.

Los cambios fueron acrecentándose conforme el paso de las semanas y la cantante no dudaba en demostrarlo con cada publicación que compartía en su cuenta de Instagram, así ocurrió este miércoles cuando Danna Paola decidió compartir una fotografía en donde luce muy distinta a como se le recuerda a inicios de año, a grado tal que algunos de sus admiradores la consideraron "¡Irreconocible!".

Un nuevo rostro, una nueva personalidad

Danna Paola publicó una postal en su Instagram en donde muestra una expresión se sorpresa mientras sostiene en su mano un teléfono celular; con su melena dorada recogida en dos chongos, la cantante aparece portando un top negro cubierto de una especie de capa metálica a modo de blusa.

No obstante, su outfit no fue lo que atrajo la atención de sus fans, tampoco su distintivo y moderno make up, sino lo diferente que luce su rostro ahora; mucho más delgado, alargado y con el mentón pronunciado. Este cambio ha sido mucho más radical de lo esperado y ya son miles de fanáticos que aseguran que poco queda del rostro con que Danna Paola inició de manera exitosa este año.

Incluso hubo quienes aseguraron que su apariencia cada vez es más similar a una de las grandes cantantes estadounidenses; Ariana Grande, quien ha cosechado una carrera exitosa gracias a su estupenda y particular voz, su belleza y su simpatía. No cabe duda que si bien la música Danna Paola sigue en el gusto de sus fanáticos, quienes la apoyan de manera constante, el rostro que ellos recuerdan de su artista favorita cada día se aleja más del que ahora muestra en sus redes.