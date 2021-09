Olivia Rodrigo: Estas serían sus canciones favoritas de Danna Paola, ¿se acerca una colaboración?

Olivia Rodrigo es una de las estrellas del momento, la joven estrella de Disney se ha posicionado en lo más alto de los charts musicales gracias a su primer álbum "SOUR". En los últimos meses, ha despertado rumores de una posible colaboración con Danna Paola y parece que es fan de la mexicana.

Ambas cantantes comenzaron su carrera siendo muy jóvenes y sus inicios fueron en la actuación. Desde entonces, se han mantenido en la música, incluso sus letras han estado inspiradas en sus relaciones amorosas y se han convertido en himnos de desamor para muchos de sus fans.



En una ocasión, Danna Paola reveló que admira a Olivia Rodrigo y aumentó la expectativas de sus fans sobre una posible colaboración y en los últimos días estos rumores aumentaron por esta razón. Checa de qué se trata.

¿Olivia Rodrigo es fan de Danna Paola?

Danna Paola y Olivia Rodrigo se mantienen fuertes en una industria que generalmente es dominada por los hombres, cada una con su género e idioma.

La chica Disney tiene varias inspiraciones para sus canciones, entre ellas Taylor Swift y Paramore, esta última causó una controversia por un supuesto plagio. Pero parece que también se siente atraída por la música en español y los ritmos latinos gracias a la cantante mexicana.

De acuerdo con sus fans, Olivia Rodrigo tiene sus canciones favoritas de Danna Paola y ha estado escuchando sus más recientes éxitos en Spotify como “Justified” y “MIA”, además de su colaboración 'Know Me Too Well' con el grupo New Hope Club. Esta última demostraría que ambas pueden unir sus voces para crear un gran hit, ya que la actriz mexicana domina muy bien el idioma.

Te puede interesar: Olivia Rodrigo se vuelve pelirroja y sorprende con drástico cambio de look | FOTOS

Este hecho emocionó aún más a las fans de ambas artistas, ya que demostró todo su apoyo a la música de Danna Paola para conocer su trabajo. Por si fuera poco, hay rumores de una supuesta fuente interna que aseguró que ambas ya grabaron una canción y podría ser lanzada a inicios del 2022, pero no hay nada confirmado.