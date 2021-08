Olivia Rodrigo se vuelve pelirroja y sorprende con drástico cambio de look | FOTOS

Con tan solo 18 años, Olivia Rodrigo se ha convertido en el nuevo fenómeno juvenil de la música. La protagonista de "High School Musical: The Musical" de Disney Plus, debutó como cantante con "SOUR", álbum que ha rotó récords y que está en lo más alto de las listas. Recientemente, sorprendió a sus fans con su imagen de pelirroja.



A pesar de que su carrera como actriz comenzó a temprana edad, fue con el remake de Disney que saltó a la fama, también conoció al que sería su exnovio y principal inspiración, Joshua Bassett.



"Drivers License" se ha convertido en su mayor éxito, su debut alcanzó el #1 de Billboard, desde entonces, ha lanzado varios sencillos y videos musicales, el más reciente la convirtió en una chica pelirroja con su cambio drástico de look.

¿Olivia Rodrigo se tiñó el cabello de otro color?

Siguiendo con su buena racha de éxito, Olivia Rodrigo estrenó este 23 de agosto el video para "BRUTAL", canción que retrata la crisis de identidad que atravesó durante sus 17 años al no saber quién era realmente y lidiar con la fama.



Para este clip musical, Olivia se transformó en una bella pelirroja que enamoró a sus fans, quienes compartieron diversas fotos en redes sociales de este look. La cantante se caracterizó con un traje plateado y un corte de cabello a los hombros. Sus seguidores se sorprendieron del cambio y creen que realmente le queda bien este estilo.



La chica Disney demostró que teñirse o cortarse el cabello es parte de los cambios que sufrimos durante las crisis existenciales, el color de pelo contrastó perfectamente con su piel morena. La intérprete experimentó diversos cambios de look a lo largo del video con el fin de encontrar su verdadero yo.



Sin embargo, solo se trató de una peluca de color anaranjado que utilizó como parte de su caracterización, para otras escenas se puso un tutú de ballet. También apareció como una joven rubia con mechas azules y flequillo corto, "Brutal" fue todo un experimento de imagen que coincide con el significado de la canción.



La música de Olivia Rodrigo está inspirada en experiencias personales, pero también en muchas de sus influencias como "Mean Girls", así le rindió homenaje con este video.