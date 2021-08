Conoce el HOMENAJE que hizo Olivia Rodrigo a Britney Spears y "Mean Girls" | VIDEO

La actriz y cantante Olivia Rodrigo no ha dejado de romperla en internet y no fue la excepción tras el lanzamiento de su último video titulado “Brutal”, donde hace un homenaje a la artista Britney Spears y a la película “Mean Girls”.

¿Por qué hizo un homenaje?

No cabe duda que la década de los 90 y el año 2000 están de regreso, pues en el ultimo material de la cantante de 18 años, toma muchas referencias de aquellos años, pues hay un poco de Britney Spears, “Means Girls”, Hannah Montana, muchos colores y ropa metálica.

De hecho, el videoclip se estrenó este lunes y fue producido por la directora canadiense Petra Collins, quien ha trabajado junto a Carly Rae Jepsen y Cardi B.

En las imágenes, Olivia aparece con pelucas coloridas, ropa de colores metálicos, ombligueras, chokers y trenzas muy peculiares de aquel tiempo.

Foto: Instagram / oliviarodrigo

¿Plagio?

Sin embargo, este último material ha causado controversia, pues se ha acusado nuevamente a Olivia de plagio, ahora por supuestamente tomar ideas de la artista británico-japonesa Rina Sawayama.

A pesar de esto, sus seguidores han defendido a la joven cantante y señalan que ha tomado muchas referencias de otros videos, películas y comerciales, por lo que no lo consideran un plagio.

Foto: Captura / video

“Brutal”

Por otro lado, su nueva canción “Brutal” es la primera pista de su álbum debut “Sour” y fue escrita por Olivia, además, tiene sonidos pop-punk y pop-rock.

A su vez, la nueva producción de la joven estadounidense, habla de los problemas de los adolescentes y resiente la idea de que sea la mejor época.

Además, “Brutal” es el cuarto sencillo de su primer disco, ya que el primero fue “Drivers License”, seguido por “Deja Vu” y “Good 4 U”.

Hasta el momento el video oficial de este ultimo sencillo cuenta con más de 6 millones de visitas y ha sido bien recibido por el público.

PAL