Este será el código de preventa para los boletos de J-Hope de BTS en México, ¿cómo conseguirlo?

J-Hope cumplirá el sueño de miles de ARMY mexicanas, el rapero de BTS vendrá a México con "Hope on the stage", su gira en solitario. El idol se presentará el 22 y 23 de marzo en el Palacio de los Deportes, la CDMX fue la única sede en Latinoamérica en ser elegida para ser parte de su gira mundial.

BTS se presentó solo una vez en 2015 con su tour "The Red Bullet", aunque tuvieron una aparición en la KCON hace ocho años. Sin embargo, con el aumento de la oferta K-Pop en nuestro país, J-Hope será el primer integrante en presentarse en solitario, además hay fuertes rumores de que Jungkook y Suga podrían venir a finales de año o principios de 2026.

"Hope on the stage" se realizará en Asia, Estados Unidos y México, la fecha de preventa ya fue revelada y se realizará el próximo miércoles a través de Ticketmaster. Hasta ahora se desconocen los precios oficiales y si habrá paquetes VIP, así como las secciones del mapa.

Sin embargo, muchas fans han recurrido a TikTok o redes sociales para informarse sobre el proceso de la venta de boletos para J-Hope de BTS. Sobre todo, existen dudas sobre el código que te dará acceso a la preventa con tu membresía ARMY, aquí te lo explicamos.

¿Cuál es el código de preventa para ver a J-Hope en México?

Ticketmaster anunció que la venta de boletos para "Hope on the stage" en México será el 22 de enero para fans y el jueves 23 para el público en general. No habrá promociones de tarjetahabientes como Beyond o Prestige, pero el ARMY tendrá que realizar un registro para acceder a la preventa Weverse.

Además, deberán utilizar el código con el que podrán desbloquear los boletos al momento de la compra. La clave que deberás registrar es el número de tu membresía ARMY, en Weverse debes ir a la comunidad de BTS y ahí encontrarás el apartado de "membresía", solo debes darle click para que te muestre la imagen de tu ID y deberás copiar el número de serie que aparece.

Una vez que copies y pegues ese número en Ticketmaster podrás elegir los boletos de tu elección y continuar con el proceso habitual. Es importante recordar que si no realizas el registro en Weverse, tu código no será válido ese día, tienes hasta este domingo para inscribirte a la preventa ARMY. El número de tu membresía es intransferible, pues el beneficio por persona es de 4 boletos y si lo compartes con un tercero o se utiliza en otra cuenta diferente a la tuya, se podrían cancelar tus boletos.

