Las remesas en Jalisco podrían aumentar un 3% en 2025, aseguran expertos de la UdeG

Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), coinciden en que en el 2025 se podría tener un crecimiento de tres por ciento en la recepción de remesas hacia Jalisco, sin embargo, depende de las decisiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, porque en un escenario adverso, donde ponga en marcha la política migratoria para expulsar ciudadanos latinos, podrían ser números negativos aunque la construcción se abarataría al recibir a connacionales expertos en este sector.

Antonio Ruiz Porras, expuso que en el país son cinco millones de hogares los que dependen de estos recursos y más del 12 por ciento de los adultos quienes reciben remesas con envíos de entre 380 y 410 dólares por vez y son importantes porque estos ingresos contribuyen a disminuir la pobreza porque suelen ser hogares de escasos recursos y se emplean para consumo y mejora del patrimonio familiar.

Sin embargo, destacan que hay estado que dependen de las remesas, como Chiapas donde el 15 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) procede de remesas y como en el caso de Guerrero y Michoacán, hasta el 10 por ciento de sus ingresos proceden de remesas.

¿Cuánto dinero se recibió en Jalisco desde Estados Unidos?

En 2024 se recibieron 65 mil millones de dólares, rompiendo récord aunque atendiendo a la tendencia creciente que se muestra desde hace algunos años.

Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en ser receptor de remesas, hace dos años ocupaba el primer lugar, sin embargo de los 125 municipios, 10 reciben el 40 por ciento de estos recursos y de los 10 que reciben menos, su porcentaje es el 0.2 por ciento.

"Somos el tercer estado que recibe más remesas. Sin embargo, insisto, hace dos años éramos el primer lugar. Si los los municipios que reciben más remesas son los municipios urbanos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, si insisto, hay una alta concentración de la llegada de remesas hacia el estado y esto pues es importante, porque pues eso nos dice que los beneficios de las remesas no llegan de manera pareja al estado y no sólo no llegan de manera pareja, muy posiblemente las remesas de manera indirecta estén generando cierta polarización y concentración de la riqueza en el estado".

La deportación masiva podría en problemas la economía nacional

Clemente Hernández Rodríguez señaló que el sistema financiero informal ganaría con la deportación porque buscarían atraer los recursos que puedan traer consigo, aunque señala que podrían ser los menos quienes traigan recursos porque la mayoría llegará solo con lo que puedan tener en su cartera.

"Se ha mencionado que remesas también está vinculadas con el crimen organizado; que algunas remesas son para pagar cicarios, entonces si esta bancarización o este posible impuesto en los envíos de dinero se realiza, también va a pegar bancarización de estos grupos en los cuales su ganancia de mil dolares mensuales ya no va a ser tan fácil de depositar desde cualquier lugar de Estados Unidos", añadió Hernández.

Un país con remesas es uno que habla sobre su incapacidad económica para poder tener el empleo necesario para su gente, señaló Rafael Salvador Espinoza Ramírez.

"Ni a Trump, ni a los mexicanos le conviene expulsar a esos migrantes ya insertos en la economía. Va a expulsar a todos los que quieran, que puedan ser sustituidos por otros migrantes. Entonces, sácalos del campo, los córrelo, llegarán por otro lado. Ciertamente, pero eso va a afectar los cimientos de las remesas. Pues sí, desgraciadamente y afortunadamente. Desgraciadamente porque es recursos, desgraciadamente porque va a seguir siendo el esposo tóxico. Y liberarse de un esposo tóxico es complicado. Entonces, funciona en este sentido las remesas. La migración es un dinero adictivo, bueno, bonito, pero costoso", comentó.

