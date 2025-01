Académicos de la Universidad Panamericana hablan de los riesgos económicos en 2025

El panorama económico para este 2025 no es nada alentador en ninguno de los ámbitos, incluso en lo local, las empresas registran con menores sueldos a sus empleados y hay expectativa de políticas económicas que podría imponer Donald Trump y que afectarían a la entidad, puntualmente en las exportaciones y en las remesas.

Expertos de la Universidad Panamericana (UP) campus Guadalajara, analizaron el panorama internacional, nacional y local, situado al país en un contexto donde el Producto Interno Bruto (PIB) nacional sera de entre cero y 1.2 por ciento en el crecimiento para este año; en tanto que en Jalisco, podría ser superior en 1.8 por ciento.

La inflación acumulada y las tasas de interés sí podrían repercutir en el país de forma relevante porque no es posible echar para atrás políticas asistenciales como la entrega de pensiones sin embargo no hay inversión en aspectos como seguridad, salud y educación además de proyectos de infraestructura.

"Si México sigue manteniendo ese exceso de gasto va a haber un problema antes de las elecciones del 2027 y eso significa que México puede perder la inversión porque las calificadoras van a decir no puedes recortar tu gasto porque ya no tienes que recortar te has echado compromisos, compromisos, compromisos ¿y ya dónde vas con eso?", expuso el Doctor Israel Macías López.

Expertos de la UP invitan a reestructurar el gasto en México

De acuerdo a su análisis, lo que necesita el país no es una reforma fiscal sino una reestructura de gasto público y una reforma hacendaria, complementó la doctora Nora Ampudia.

"Una reforma hacendaria, añade Ampudia, que replantee el Pacto Federal fiscal en cuanto a ciertos impuestos hay que ser reivindicados yo creo que eso hace falta y que si se hace una buena reestructura de gasto público y no se está tirando el dinero como se está tirando y se ubica el gasto público, el gasto productivo, podemos salir al nivel".

Estiman que es necesario evitar la inversión en proyectos que no generan beneficios sino pérdidas en relación a los costos como los proyectos de trenes, que a nivel internacional reportan pérdidas antes que utilidad.

Los grandes retos a nivel internacional y que también deberían ocupar la agenda en la política federal, son acciones para combatir el cambio climático, generación de combustibles y energías sustentables que reemplacen a las fósiles y que a nivel mundial generan conflictos en la escena internacional, señaló el doctor Alejandro Rodríguez.

En cuando a tecnología, el académico plantea la necesidad de ocuparse de temas como la ética en el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial y la biotecnología, además de la exploración espacial, sustentabilidad, educación y producción de alimentos.

Construcción y agroindustria, sectores más afectados en Jalisco

Para Jalisco, se prevé una caída en inversión extranjera directa y en el sector agropecuario debido al estrés hídrico y el calentamiento global que ya afecta algunas zonas, expuso la académica Nora Ampudia.

Otra industria que se contrajo en el 2024 en la entidad es el de la construcción, que requiere insumos de al menos 47 sectores diferentes además de absorber mucho crédito bancario, pero registra desaceleración desde años atrás.

"Y lo que podemos observar es una fuerte caída en inversión extranjera directa, más fuerte que a nivel nacional. Israel nos mostró cómo no estaba llegando inversión nueva a nivel nacional. En Jalisco la cosa todavía está más grave. También tenemos una fuerte caída en el sector agropecuario, que tiene que ver con el estrés hídrico, que tiene que ver con el calentamiento global; hay zonas de Jalisco donde el estrés hídrico es muy fuerte y eso hizo caer la producción agropecuaria", detalló. Ampudia indicó que la inversión extranjera podría caer. FOTO: Mayeli Mariscal.

Además, Jalisco es una economía que depende del sector exportador y entonces las políticas de Trump más las políticas de poner un arancel del 25 por ciento, le va a pegar a Jalisco fuertemente y si pone un impuesto a las remesas del 10 por ciento, siendo Jalisco el segundo receptor de remesas a nivel nacional, va a pagar fuertemente.

Invertir inteligentemente y evitar gasto hormiga, recomiendan para tener finanzas sanas

Ante el panorama económico complicado para este 2025, en las finanzas personales se deberá ser cauteloso en el gasto y el uso de instrumentos de crédito para no afectar el presupuesto familiar. La doctora Nora Ampudia, académica de la Universidad Panamericana (UP), explicó que la inflación acumulada implica que los precios seguirán con aumentos, quizá lentamente, pero continuarán a la alza.

"Los precios siguen subiendo, porque cuando la inflación disminuye no significa que el precio bajó, significa que está subiendo menos rápido, pero hay inflación acumulada, entonces, ahí para las familias la recomendación es gastar bien, gastar productivamente, gastar de forma que ese gasto te genere un beneficio. Yo me enfocaría en gastar en la educación de mis hijos, más que en viajes, no en lujos. Yo me enfocaría a gastar bien en una alimentación que nutra a la familia, que les genere nutrición, capacidades; yo me enfocaría en eliminar el gasto hormiga".

El doctor Alejandro Rodríguez, también de la UP, recomendó también que toda la familia se involucre en la toma de decisión del presupuesto a fin de fomentar la concientización financiera en los hogares.

"Estamos en plena, empezando plena cuesta de enero, y la cuesta de enero implica medidas importantes. Trabajar en ese presupuesto familiarmente, no lo puedes hacer tú solo, aunque seas el jefe de familia. Habrá que trabajarlo en conjunto con quienes están contigo, porque si los haces conscientes de la situación financiera que estás enfrentando, van a ayudarte con apagar la luz, con cuidar el agua, con el agua caliente, con el gas y algunos otros gastos de hormiga, de verdad, cine, quizá preparar alimentos en casa, evitar ciertos consumos en restaurantes, que a veces es un momento de recortar gastos, debido precisamente a la cuesta de enero, que es algo que nos va a pegar a todos de alguna u otra manera", concluyó.

