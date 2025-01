Nuestros ancestros ya eran tizos

Sigue en el candelero el tema del Fentanilo. Y la 4T ha retomado una campaña de mi Cabecita de Algodón que consiste en tres ejes: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO y REHABILITACIÓN. Hablar de “drogas” es complejo, ya que de por sí la definición dice que es una “sustancia que altera los estados de conciencia con un cierto efecto placentero”.

O sea que desde los inicios de la humanidad y, es más, hasta de los animales no humanos, se ha hecho uso de éstas. Como se echa de ver, esta definición podría englobar desde azúcar, pasando por café, chocolate y hasta la heroína. Yo por ejemplo ando en drogas pero… de DEUDAS! Y semánticamente vale porque también a éstas se vuelve uno adicto. Según el Doctor Zagal: “Hubo un cambio muy importante en el siglo XIX con respecto al uso de sustancias y tiene que ver con la Revolución Industrial. Las condiciones de explotación y demás… al parecer hacen que se detone el consumo adictivo de drogas para fugarse de la dura realidad”.

Y continúa el Doctor: “El opio sale de la hierba llamada adormidera, mejor conocida como amapola. Pero se conoce desde la época griega. De hecho, el dios Morfeo (dios del sueño), dormía en una cuevita en un lecho de amapola. Herodoto e Hipócrates documentaron el uso del opio, palabra del griego que significa “juguito”.

Y fue del Mediterráneo a China como un analgésico. En la Edad Media, Paracelso, ya tenía lo que se conocían como fórmulas magistrales y lo preparaban como un analgésico que se conocía como láudano. Los ingleses descubren que no tienen nada que venderle novedoso o diferente a los chinos, porque los chinos tenían porcelana. pólvora, todo. Y comienzan a llevar el opio a ese país. El Emperador Chino prohíbe el consumo e impide la entrada al territorio de la sustancia. Los ingleses declaran la guerra”.

Y no sólo hubo una guerra, sino DOS guerras de opio. Y al final del noooo termina siendo procesada la morfina. Ahora bien, los pastores de la alta montaña en Perú descubren que las llamas masticaban hojas de coca y pegaban de brincos. Actualmente en Perú y Bolivia se puede sembrar, pero no procesar. La coca la toman en té y puede servir para rituales o simplemente para aguantar bien la jornada laboral. En Colombia ya no se permite ni siquiera la siembra.

Y sigue el Dr Sagal, ahora con la historia de la marihuana que, aunque algunos crean que es originaria de Acapulco (con su famosa Golden), la verdad es que llegó de la India a Europa. En pocas palabras, no se la fumaban, sino que su utilidad radicaba en producir cáñamo a partir de la cannabis.

En el siglo XVI, nuestros ancestros empiezan a tomarle el gusto porque se dan cuenta de que incluso es una sustancia analgésica, pero la Inquisición comienza a prohibirla. La verdad es que el verdadero problema social era el alcohol; sin embargo, la prohibición radicaba en que se comenzó a utilizar en contextos religiosos, como el peyote y demás.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ