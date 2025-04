En medio de polémica por la herencia, se viraliza el último mensaje de Daniel Bisogno a su hermano Alex Bisogno | FOTO

Nuevamente la familia Bisogno está en el ojo del huracán después de que Alex Bisogno subiera un comunicado en el aseguró que hará todo lo posible para que se cumpla la última voluntad de su fallecido hermano, Daniel Bisogno, quien procuró el bienestar de su hija, Michaela, y de su papá.

El exconductor de "Al Extremo" explicó que no existe ningún tipo de pleito por la herencia de Daniel Bisogno, sin embargo, espera que se cumpla el último deseo del conductor de "Ventaneando". Aseguró que desde hace tiempo no tiene contacto con Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, ni con su sobrina, Michaela.

Se viraliza el último mensaje de Daniel Bisogno a Alex Bisogno

En medio de la controversia por la herencia de Daniel Bisogno, los usuarios en redes sociales recordaron uno de los últimos mensajes públicos que le envió el conductor de "Ventaneando" a su hermano, Alex Bisogno, quien durante toda la enfermedad fue el portavoz de su estado de salud.

Fue el pasado 5 de enero cuando Alex Bisogno informó su salida del programa de TV Azteca "Al Extremo", donde colaboró durante los últimos 3 años. El presentador subió un mensaje agradeciendo la oportunidad de colaborar en el proyecto, recibiendo varios mensajes.

El conductor está en el ojo el huracán. Foto: Instagram/@alexbbisogno

Uno de las publicaciones que más llamó la atención fue el que realizó el conductor de televisión, Daniel Bisogno, quien desde aquella fecha estaba hospitalizado tras las complicaciones de salud que presentó por someterse a un trasplante de hígado. El también comediante reveló que tenía una buena relación con su hermano, Alex Bisogno.

En aquella ocasión el titular de "Ventaneando" le dijo a su hermano que seguramente algo mejor llegaría a su carrera profesional tras su salida de "Al Extremo". Además reconoció que Alex Bisogno es de las personas más trabajadoras y lo felicitó por su gran carrera.

"Seguro viene lo mejor de todo. Estoy seguro que esta es la oportunidad de crecimiento más grande . Felicidades por tu manera de chambear Ale", escribió Daniel Bisogno.

Este fue el último mensaje que le escribió el conductor a su hermano. Foto: Instagram/@alexbbisogno

¿Quién es la heredera de Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando", falleció el pasado 20 de febrero por complicaciones por un trasplante de hígado al que se sometió. El presentador no dejó testamento, pero en repetidas ocasiones expresó que su voluntad era el bienestar de su hija y de su papá.