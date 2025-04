Madres víctimas de violencia vicaria protestan en centro de San Luis Potosí

Madres que pese a tener la custodia legal sus hijos fueron sustraídos ilegalmente por sus ex parejas marcharon este miércoles en la capital de San Luis Potosí para exigir el cese de la violencia vicaría y a la Fiscalía General del Estado actúe con prontitud para entregarles a sus menores.

Un medio centenar de manifestantes se congregó en la Alameda "Juan Sarabia" de la capital potosina y marcharon sobre la avenida 20 de Noviembre para luego doblar en avenida Reforma y finalmente tomar el Eje Vial "Ponciano Arriaga" hasta llegar a la Fiscalía potosina.

Justicia para Ian y Alanna, es lo que exigieron durante la marcha

Y es que entre los casos emblemáticos denunciados está el de Alan Yael Escobedo Juárez de diez años de edad quien el pasado 21 de marzo fue sustraído por su papá en la colonia Industrial Aviación, al norte de la ciudad, lo que originó que la Fiscalía emitiera una ficha de búsqueda. La mamá del menor, Daniela Martínez narró que ese día le permitió a su ex esposo que conviviera con su hijo, pero luego que se lo llevó no volvió a saber de él hasta la fecha.

"Se ha intentado soluciona pero sólo me han dado esperanzas de que me entregan al menor y no lo hn hecho, siento que esto ya es como una burla de ellos hacia mí, no e vale que se esté jugando con los sentimientos ni del niño ni míos", declaró en torno a la Fiscalía potosina.

Otro caso denunciado en la protesta es el de Alanna Sofía Ortiz Guerrero de apenas cinco años de edad y que fue sustraída por su papá el 12 de febrero en la colonia San Patricio, también de la ciudad capital. Su abuela Claudia Idalid González Olvera señaló que tienen identificado el domicilio en Soledad de Graciano Sánchez donde se encuentra la menor, pero que la Fiscalía en un primer cateo no la encontró y ya no han hecho nada por lo que ella y su hija viven un drama.

"No me puedo comparar, tengo mi propio dolor porque es mi hija y mi nieta porque la ví desde chiquita, conmigo está, pero no puedo comparar el dolor de mi hija porque hay días que no come, que no duerme, ella está devastada, sólo pide que le regresen a la niña", expresó.

En ambos casos, la abuela y la mamá de la menor y el menor sustraídos acusaron que han recibido amenazas por parte de los padres y de la familia de ellos.



La marcha estuvo custodiada por colectivas feministas con los rostros tapados que también pegaron fichas de búsqueda afuera de los inmuebles y de nuevo fueron agresivas y violentas contra los representantes de los medios de comunicación. Al llegar a la Fiscalía potosina salieron funcionarios e invitaron tanto a Daniela como Claudia Idalid a sostener a puerta cerrada una mesa de diálogo.

En tanto, la fiscal potosina María Manuela García Cázares señaló que se ha estado investigando la sustracción del niño Ian Yael, que es un problema que deriva de un asunto familiar, un pleito entre la madre y el padre.

Indicó que, la madre del menor puso la denuncia correspondiente y la fiscalía ha realizado lo propio, sin embargo, continúa el problema porque el padre no está localizable y tampoco el menor y, por el momento no regresará con su madre.

"Nosotros tenemos información de que, al menos, en lo que nos ha referido el consulado, no ha salido del país, pero se está tratando de localizar, que pudiera ser fuera del estado", dijo ante las investigaciones para dar con Ian Yael.

La fiscal aseguró que, la madre ha tenido, a través de la asesoría jurídica, acompañamiento e incluso la familia del imputado ha tenido acercamiento con ella y le han intentado regresar el menor, sin embargo, el problema subsiste entre los padres.

