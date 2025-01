Batalla Campal en Durango

En las elecciones municipales poco contarán los liderazgos nacionales. Es decir, Alito Moreno y Jorge Romero solamente tomarán un papel protagónico en la firma de la alianza opositora, ya que irán con candidatos comunes, pero el control del listado de las candidaturas la tiene Esteban Villegas.

Ahí, el PRI y PAN jugarán de locales, y aunque se cuidarán las formas, el liderazgo político lo tiene el titular del Ejecutivo; en otras palabras, podrán sugerir nombres y apellidos desde la CDMX, pero la última palabra será del gobernador tricolor.

El alcalde panista de la capital, Toño Ochoa, buscará la reelección y es el proyecto del oficialismo en la zona, para buscar la gubernatura en su momento. Fracasó la coalición electoral, pero allá se observa como una jugada maestra del gobernador, para así tener más fuerza en las próximas elecciones.

La dupla Villegas-Ochoa es de librito: inauguran obra pública todos los días y hasta coordinan juntos el presupuesto participativo. Y sus visitas a conjuntos habitacionales como Las Rosas, la Mayagoitia y la Chiquis Cabada, se ve como un destape anunciado.

Villegas, de cada voto recibido, llevará para el PRI la mayor parte del porcentaje de ese sufragio, lo que le garantiza (esa es su apuesta) seguir siendo la primera fuerza, y darle vida a su aliado, Acción Nacional. Y claro, los azules saben que el que manda es el gobernador, y con él negocian las posiciones, y no en las oficinas de la Colonia del Valle.

En el caso de Morena-PT-Verde irán a través de una colación parcial y todo indica que lanzarán a una mujer, para contrarrestar la fuerza de Ochoa. En ese caso, se beneficiaría Margarita Valdez. Pero están en la jugada el doctor José Ramón Enriquez Herrera e Iván Ramírez.

No la tiene fácil la Presidenta Shienbaum, porque en los pasados comicios de 2024, calladito, calladito, el gobernador se mostró vencedor, lo que podría considerarse que logró “una isla electoral”. Y claro, Villegas tampoco la tiene fácil porque si pierde la capital, sería un cero a la izquierda con Presidencia, congreso federal y capital guinda.

Están en juego 39 presidencias municipales, pero 10 son las más importantes, porque ahí se concentra la mayor densidad poblacional. Las más deseadas, después de la capital, son Gómez Palacio y Lerdo, de la Comarca Lagunera.

Se aproxima una batalla campal por el cuarto estado más grande del país, donde la moneda está en el aire.

COLOFÓN:

+¿Los Yunes irán con Morena en la elección municipal de Veracruz del 1 de junio?, le pregunté a Luisa María Alcalde. No Gustavo, me respondió. “El plazo de registro venció el 8 de enero, y no están.”

+¿Eres del grupo de los catastrofistas que creen que se acabará el T-MEC y que habrá deportaciones masivas?, cuestionamos a la ex titular de Segob.

+“Así decían de la relación entre AMLO-Trump, y se convivió bien; lo mismo pasará con la Presidenta Shienbaum. Habrá un buen entendimiento entre ambas administraciones. Ya verás.”

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

@GUSTAVORENTERIA

