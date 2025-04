"Vamos a prender tu camioneta": Payaso Talachitas da más detalles de las amenazas de una familia que no quiso pagarle

El payaso "Talachitas" compartió un nuevo video en redes sociales, donde narró qué fue lo que sucedió la noche del pasado sábado 12 de abril, luego de que supuestamente estuvo a punto de ser linchado por una familia que contrató sus servicios en Puebla y después se negó a pagarle. A través de sus redes sociales, el payaso recordó lo que vivió el día de los hechos, en Progreso de Juárez, en Acatzingo.

Durante la grabación, el payasito denunció que los familiares de una fiesta a la que había acudido a animar se negaron a pagarle 10 mil pesos como parte de sus honorarios, lo que desató una discusión: "me dijeron 'no, no, te vamos a dar tanto'. (Un hombre) me dijo 'te vamos a linchar'", sentenció "Talachitas". Agregó que el hombre que se negaba a pagarle aparentemente sería el padrino del festejado.

Además, "Talachitas" compartió que la persona que lo contrató no tenía dinero para pagarle y en su intento por no cubrir los gastos del payasito, sacó a otros de sus familiares para intimidar al payaso y sus acompañantes: "oiga señor que le parece si mejor paga y cumple, o a últimas, ya olvídalo y ya, pero no, ya me querían linchar", sentenció el payaso en su testimonio. Agregó que uno de sus agresores le lanzó una fuerte amenaza, puesto que lo amagó con quemarlo vivo dentro de su camioneta.

El payaso compartió su testimonio en redes sociales.

"Me dijeron 'te vamos a dar cinco minutos y sino vamos a prender tu camioneta y te vamos a linchar', yo me relaje, me contuve. Pero llegó una señora y me preguntó lo que me pasaba, ya le conté y me dijo 'no se preocupe, aquí no pasa eso, no linchamos a nadie'. Fue gracias a ella que la familia ya se sentó", sentenció el payasito. Agregó que cometió el error de haber confiado en las personas que lo contrataron y no haber pedido un anticipo por su trabajo.

"Mi error fue que yo trabajo con muchas personas que luego me dicen 'te aparto con mil pesos y en una semana te doy otros mil'. Aquí el problema fue que se me fue la onda y no me di cuenta que solo me habían dado mil pesos, se me hizo fácil. Y todavía le cobre 10 mil pesos allá, sabiendo que yo cobro 10 mil pesos aquí en la Ciudad de México, entonces, me fui y pasó lo que imagina que iba a pasar", sentenció el payasito en su nuevo video.

Explicó que todo el problema se desató derivado de que la persona que lo contrató no tenía dinero para pagar los honorarios del payaso, los cuales eran de 10 mil pesos mexicanos: "iba yo a trabajar por la cantidad que me diera, ya estaba yo allá, mi gente ya había armado, pero, como salió la chica, así no son formas; salió y me dijo 'pues qué haces' y ahí no, ya se estaba metiendo con mi trabajo", añadió "Talachitas".

El caso de "Talachitas" se ha vuelto viral en redes sociales, donde los internautas han recordado el caso del payaso "Soldadín", quien murió linchado en Oaxaca luego de que fuera señalado por presunto abuso sexual. Los seres queridos del payaso, así como sus colaboradores, salieron en su defensa argumentado que las personas que lo agredieron no tenían pruebas y aún así optaron por tomar la justicia en sus manos, ocasionado la muerte de "Soldadín".