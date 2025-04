La razón por la que Sara Millerey González estuvo 2 horas en el río con sus brazos y piernas rotas

Luego de que Sara Millerey González de 32 años fuera golpeada por un grupo de hombres hasta romperle los brazos y piernas y arrojada a un río estando atada, los servicios de emergencia tardaron dos horas en llegar a la quebrada La García de Bello en Antioquia, Colombia para rescatarla.

Según los familiares Sara, la joven duró esas horas luchando por sobrevivir en el arroyo antes de ser auxiliada por las autoridades, sin embargo, pese a los esfuerzos falleció más tarde.

“Fueron dos señores, que Dios les ha de pagar, los que se metieron a la quebrada para que la corriente no se la llevara. Luego llegaron los bomberos y la terminaron de sacar”, relató Sandra Milena Borja, madre de Sara Millerey.

“Fue un dolor grande que uno vea a un ser querido pidiendo auxilio con sus manos fracturadas sin poderse sostener, eso nunca lo voy a olvidar”, añadió la mujer.

De acuerdo con las autoridades sus victimarios la golpearon hasta romperle los brazos y piernas, luego la lanzaron con el cuerpo atado al río.

Sara Millerey González. Foto: FB Telemundo

¿Quién arrojó a Sara al río?

En entrevista para El País, la madre de Sara narró los últimos momentos de su hija ya internada en un hospital. “Ella solo me miraba y me decía "mamá, dame agua, mamá, tengo mucha sed"”, recuerda.

Los médicos le decían que no podía tomar líquidos antes de los exámenes. “Mamita, me voy a morir”, le dijo Sara. “Claro que no mi amor”, respondía Sandra.

Pero un pulmón estaba perforado y Sara tuvo un paro cardiaco en la madrugada. En la mañana del sábado ya estaba entubada. Sandra empezó a entender lo inevitable.

Sara Millerey González Borja murió el sábado 5 de abril, a las tres de la tarde, tras un segundo paro cardiaco. Su madre fue la última persona en verla.

Sara Millerey González de 32 años. Foto: FB Telemundo

Identifican a 6 de los agresores de Sara Millerey

Las autoridades de Antioquia lograron identificar a seis personas que estarían implicadas en esta agresión, señalaron en el informativo de televisión Noticias Caracol.

Detallaron que la Fiscalía General de la Nación avanza en las indagaciones con registros a viviendas con los que están recogiendo el material probatorio suficiente para poder solicitar las primeras órdenes de captura contra los responsables del que ya se considera como un feminicidio.

Con Sara ya son al menos 30 crímenes cometidos en Colombia contra personas trans en lo que va del 2025. Y al menos 388 hechos violentos registrados por la Defensoría del Pueblo.