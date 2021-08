Olivia Rodrigo vs Paramore: ¿Homenaje o plagio de Good 4 u a Misery Business?

Además de ser el rostro musical del 2021, la cantante Olivia Rodrigo está en boca de todos y es tema de conversación en redes sociales tras agregar a los músicos Hayley Williams y Josh Farro como coautores de Good 4 u, el tercer sencillo de su disco debut Sour, el cual lanzó en mayo de este año y que se coló entre los favoritos en las listas de popularidad.

En redes sociales todos hablan sobre por qué Hayley y Farro se 'cuelgan' de la fama de la cantante de moda, a tal grado de cuestionar la decisión de que aparezcan en lo créditos del éxito del verano.

Lo que no muchos saben es que la vocalista y el exguitarrista de Paramore, llevan casi 20 años en la escena musical y el hecho de que sus nombres aparezcan ahora en la canción de Olivia Rodrigo tiene una razón de ser: Sus ganancias estaban en riesgo de comprobarse que Good 4 u había retomado elementos de Misery Business.

¿Plagio u homenaje a Paramore?

Cuando la cantante californiana de 18 años lanzó esta canción, inmediatamente vino a la mente un recuerdo de inicios de los 2000, cuando estaban en su apogeo artistas como la canadiense Avril Lavigne, la misma Britney Spears o Rihanna; sin embargo, hay algo que llamó la atención de los oídos más meticulosos: la evidente similitud entre Good 4 u y Misery Business, tema que catapultó a Paramore a la fama en 2007.

Y es que hay muchas partes del tercer sencillo de la californiana en las que es evidente que se basaron en Misery Business, abriendo el debate de si la estrella juvenil del pop rindió homenaje a la banda, o si bien, se trata de una violación a los derechos de autor, creyendo que nadie lo notaría.

El punto de la discusión es que los fans del grupo de punk-rock argumentaban que se trataba de un plagio a la canción que se desprende del álbum Riot. Muchos de ellos publicaron varios mash-ups en redes sociales para sustentar esta versión. Sin embargo, los seguidores de Olivia Rodrigo argumentaban que Paramore quería aprovecharse de la fama de la cantante y afirmaban que se trataba de una coincidencia o hasta homenaje.

Cuando Good 4 u salió como sencillo en mayo, Hayley Williams y Josh Farro no aparecían entre los créditos de los autores del tema, pero tres meses después, los rockeros aparecen como coautores, confirmando así que hubo un asunto de derechos de autor que podía poner en riesgo las ganancias de Olivia Rodrigo obtuviera de esta canción.

Los editores de Paramore fueron quienes dieron a conocer la noticia de la inclusión de Hayley y el exguitarrista de la banda como coautores de Good 4 u, justo cuando la canción se ha colocado como la número 1 en Estados Unidos.

Esta situación sería similar a lo que pasó con Ed Sheeran en 2017, cuanto tuvo que compartir los créditos de su éxito Shape of You con los músicos No Scrubs de TLC. O como cuando en 2015 Bruno Mars señaló como coautores de Uptown Funk a The Gap Band, pues en su canción había claros elementos de Upside Your Head.

Con información de BBC y Los 40