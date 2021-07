Alejandra Guzmán revela que estuvo al borde de la muerte: “pintaba con mi sangre”

Fue en 2012 cuando Alejandra Guzmán comenzó su lucha contra los polímeros, luego de una operación estética fallida, desde entonces la rockera ha ingresado y salido de los quirófanos más de 40 ocasiones, así lo recordó en entrevista con Yordi Rosado.

Alejandra Guzmán reveló en entrevista cómo es que se dio cuenta que su salud no estaba bien, y fue durante un viaje a Londres mientras se encontraba en la grabación de un disco.

Fue entonces que la cantante no podía caminar, mientras que sufría de otros malestares como la fiebre, y su piel comenzó a necrosar y a ponerse tan dura como una piedra, fue entonces que necesitó ayuda médica de emergencia.

Desde entonces, la rockera se ha sometido a múltiples cirugías, actualmente, su tratamiento está a cargo de una doctora la cual de acuerdo con lo que dijo la cantante ya no es tan agresivo, pues recuerda que la primera vez que la operaron fue una tortura.

Han sido casi nueve años de muchas cirugías y tratamientos en los que la vida de la rockera se ha visto en peligro, incluso Alejandra Guzmán confesó a Yordi Rosado que se despidió de su papá y le confesó que ya no quería seguir y estuvo a punto de tirar la toalla.

"Una vez sí le hablé a mi papá y por eso me puse está calaca aquí en el oído, porque me llegaba la muerte a decir: 'Vámonos', y yo: 'No'. Le hablé y dije: 'Papi, ya quiero tirar la toalla, ya estoy cansada'”. Reveló Alejandra Guzmán