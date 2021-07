Alejandra Guzmán: Así fue su ROMANCE a escondidas con Ricky Martin

Hablar de Alejandra Guzmán es hablar de éxitos y polémicas, en los últimos meses la rockera ha estado involucrada en una lamentable pelea familiar en la que su única hija, Frida Sofía la acusó de haber sostenido una relación sentimental con un exnovio y recientemente la joven señaló a su abuelo Enrique Guzmán como su presunto abusador desde que tenía 5 años de edad.

Pese a la polémica que existe en su vida familiar, Alejandra Guzmán se ha enfrentado a los medios de comunicación y múltiples veces a hablado de esta problemática, sin embargo, en esta ocasión la rockera platicó con Yordi Rosado sobre su trayectoria, sus inicios en la música, su familia y hasta de sus amores.

Para nadie es un secreto que Alejandra Guzmán además de ser “Eternamente bella, bella” es “La Reina de corazones” pues a lo largo de su vida ha tenido múltiples romances algunos que no tuvieron el mejor final y otros que le han dejado gratos recuerdos como el que sostuvo con Ricky Martin.

Así como lo lees, el astro boricua no solo sostuvo una relación con Rebecca de Alba, también Alejandra Guzmán fue novia de Ricky Martín, eso sí el romance no duró mucho pues tenían que verse a escondidas.

De acuerdo con la propia Alejandra Guzmán, el romance con Ricky Martin inició después de su separación con Pablo Moctezuma, padre de su hija Frida Sofía.

Alejandra confesó a Yordi Rosado que luego de su separación con el papá de Frida Sofía, ella viajó a Venezuela a hacer un programa de Televisión, fue ahí donde conoció a Ricky Martín, y el exmenudo comenzó a cortejarla.

Y todo parecía miel sobre hojuelas pues el intérprete de temas como “Fuego de noche, nieve de día” siempre tenía los detalles más románticos con la rockera, pero en 6 meses la pareja se vio solamente unas cuatro veces y eso a escondidas de la mamá del cantante.

“Ahí lo ví, él me vió (Ricky Martín), me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mi y era un caballero… pero cuando llegaba su mami, ¡olvidate!, córrele porque escóndete, que no se que… y yo “huy mano”, entonces había cosas que no lo dejaban hacer y yo era muy rebelde” confesó Alejandra Guzmán a Yordi.