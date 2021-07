“¡Nunca debió existir!” Así las frases que destrozaron el remake de Cándido Pérez con Arath de la Torre

El remake de “Dr. Cándido Pérez” con Arath de la Torre como protagonista estrenó su primer capítulo la noche del domingo 18 de julio a través de la señal de Las Estrellas, sin embargo, en redes sociales no tuvo una buena aceptación y la producción fue severamente castigada con fuertes críticas por parte de los internautas, quienes aseguraron que esta nueva versión del programa nunca debió existir.

En este primer capítulo del remake del “Dr. Cándido Pérez” estuvo presente Jorge Ortiz de Pinedo y de manera muy sutil le pasó la estafeta del personaje a Arath de la Torre, no obstante, esta carga de nostalgia no fue suficiente para conquistar al público, el cual, es muy diferente al de finales de la década de los 1980 y principios de 1990, época en la que se estrenó la versión original de esta serie cómica.

¿Por qué no fue bien recibido el programa?

Más allá de los recientes escándalos de Arath de la Torre con los voladores de Papantla, el principal motivo por el que el remake del “Dr. Cándido Pérez” no fue del agrado del público es porque el personaje, un ginecólogo de profesión, se la pasa coqueteando con sus pacientes pese a estar casado, por lo que estos contenidos fueron calificados como sexistas y misóginos.

Algunas de las críticas más fuertes a la nueva versión del “especialista en señoras” fueron emitidas por los periodistas Analau Salzar y Fausto Pone, quienes se dieron a la tarea de analizar la nueva producción de Televisa y aseguraron que no cambiaron absolutamente nada para darle actualidad al personaje, por lo que las situaciones que presentan pueden resultarle extrañas a los televidentes.

Fausto Ponce, fue más conciso y calificó esta serie cómica como misógina y carente de chistes inteligentes pues uno de sus principales chistes es exhibir a su suegra por lo que resumió la trama del programa en una frase: “Cándido es un libidinoso al que le encantan las mujeres”.

“Arath no es chistoso”

El elenco que participa el ramake del “Dr. Cándido Pérez” también fue criticado por los periodistas y uno de los más golpeados fue el protagonista, Arath de la Torre, pues aseguraron que no es chistoso pues más allá de imprimirle su esencia al personaje, se está concentrando en realizar una imitación de Jorge Ortíz de Pinedo, por lo que el timing aún le falla al momento de soltar los chistes.

Irán Castillo, quien interpreta el papel de Silvina Pérez, también fue muy criticada por su actuación en la serie cómica y pusieron en tela de juicio su capacidad histriónica para realizar comedia.

Reacciones en redes

Tras el estreno de “Dr. Cándido Pérez”, el programa de Televisa se hizo tendencia en redes sociales, sin embargo, los comentarios no le favorecieron y algunos usuarios de redes sociales no se tentaron el corazón para asegurar que la actuación de Arath de la Torre da pena ajena, incluso, algunos apostaron que no durará más de una temporada argumentando que ese tipo de contenidos ya no están acorde con las preferencias del público actual.