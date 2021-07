Estefanía Veloz apoya al régimen cubano y le llueven fuertes críticas en redes

Estefanía Veloz, presentadora del programa “De Buena Fe”, del Canal Once y de otros espacios noticiosos, se convirtió en blanco de fuertes críticas luego de emitir una serie de tweets en los que mostraba su postura ante las protestas sociales que se han registrado en los últimos días en Cuba, por lo que la también abogada se convirtió en tendencia en redes sociales.

En su primer tweet que causó polémica, la activista quiso mostrar su empatía con los movimientos sociales cubanos y enlistó algunos de los servicios y derechos que actualmente hay en cuba como la cobertura universal de salud, las jornadas nacionales contra la homofobia y la transfobia, educación gratuita y los derechos laborales, para rematar, aseguró que estas son algunas de las razones por las que los grupos conservadores desprecian Cuba.

Tras la publicación de la conductora, cientos de usuarios de esta red social se volcaron en críticas, en pocos minutos, la publicación recibió cerca de 10 mil comentarios en los que descalificaban sus argumentos, la criticaron por emitir su opinión sobre una situación que desconoce, además, Veloz recibió insultos y hasta le hicieron memes por su expresar su opinión, no obstante, estos comentarios no la detuvieron y momentos más tarde publicó: “Sí piensan escribir, ‘vete a vivir a Cuba o a Venezuela’ y ‘tú tienes iPhone’, se lo pueden ahorrar porque ya me lo sé”, provocando aún más la furia de los internautas.

La situación no se detuvo ahí y cuando su nombre ya se había convertido en tendencia, escribió “Soy trending topic por apoyar al pueblo cubano, ¡Venciendo!”, sin embargo, esta publicación ya no tuvo tanta repercusión y en esta ocasión también recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores quienes le pidieron hacer caso omiso a las críticas.

Para finalizar la polémica, Estefanía Veloz, emitió un mensaje para todas las personas que la criticaron por expresar su apoyo al pueblo cubano y les pidió que no se desquiten con quienes tienen posturas y opiniones claras que sostienen en todos lados sin ningún tipo de tibieza, pues a quienes deben señalar son a las personas que hacen burla de opiniones políticas sin saber distinguir entre izquierda, liberalismo y capitalismo, haciendo referencia al bochornoso episodio que pasó Chumel Torres durante una entrevista en la que se mostró confundido por su postura política.

¿Qué está pasando en Cuba?

Desde el domingo 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles de la isla para protestar por la escases de alimentos y medicinas, además, señalaron como responsable de esta crisis al gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien también fue señalado por desplegar a las fuerzas del orden para reprimir estas manifestaciones contra el régimen.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz- Canel señaló que estas manifestaciones son producto de la intervención de Estados Unidos para fracturar la unidad del pueblo y adelantó que su gobierno no permitirá provocaciones, además, señaló que los manifestantes han tenido lo que merecía, dejando ver que hará uso de la fuerza pública para seguir reprimiendo cualquier intento de levantamiento contra su gobierno.