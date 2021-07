Ale Capetillo revela rutina de maquillaje para eliminar el tono verde del rostro: VIDEO

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, reveló a través de su canal de Youtube su rutina de maquillaje actualizada para aquellas personas que no han podido "broncearse" debido a la pandemia por Covid-19, y desean eliminar el tono verde de su rostro.

"Yo se los comparto, a mí me ha servido mucho, me ha salvado para no verme verde, lo compro en Sephora, se llama BaliBody, es como una crema básicamente, pero es un mousse, nada más te lo pones por todo el cuerpo, o en las zonas que tú te la quieras poner, yo me la pongo por todo el cuerpo y los residuos me los pongo así en la cara para verme pareja con todo el cuerpo", explicó en su video.