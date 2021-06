Giovanni Medina podría pedir orden de restricción contra Ninel Conde

Ninel Conde y su expareja, Giovanni Medina, continúan en medio de un conflicto legal por su hijo Emmanuel, a quien la actriz no podría volver a ver debido a que se ha señalado que el padre del menor estaría contemplando pedir una orden de restricción para “El bombón asesino”.

A través de su más reciente transmisión en YouTube, el conductor Javier Ceriani de “Chisme No Like” aseguró que Giovanni Medina podría pedir la orden de restricción en la siguiente audiencia que está programada para este jueves 17 de junio.

El empresario podría presentar como argumento el caso del esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, quien enfrenta acusaciones por un fraude millonario y que fuera este el motivo para la bailarina no se acercara nuevamente a su hijo menor.

“El bombón asesino” habría defendido ante un juez a su esposo, Larry Ramos, asegurando que se trataba de un buen hombre y ahora podría ser tomado en su contra para que Giovanni Medina solicitara la orden de restricción.

Giovanni Medina y su hijo Emmanuel. Foto: Instagram

Ninel Conde pierde demanda

El programa “Suelta la Sopa” dio a conocer la supuesta sentencia en la que se muestra que Ninel Conde perdió la demanda por violencia doméstica contra Giovanni Medina, algo que podría perjudicarla en el proceso que enfrenta por su hijo.

De acuerdo con la abogada del empresario, Jenny Hernández, la actriz perdió la demanda debido a que no contaba con las pruebas suficientes que acreditaran el delito de violencia doméstica y Giovanni Medina quedó absuelto.

“No existen esos elementos en la carpeta de investigación, pero no deja de ser una mentira, no deja de ser un chantaje, no deja de ser una acucia legal mal utilizada y mal ejecutada”, dijo la abogada.

