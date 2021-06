Ninel Conde piede demanda contra Giovanni Medina por violencia doméstica

Ninel Conde se encuentra una vez más como blanco de la polémica por el conflicto legal con su exesposo, Giovanni Medina, pero esta vez se dio a conocer que el “bombón asesino” perdió perdió la demanda por violencia doméstica en contra de su ex.

Fue el programa “Suelta la sopa” en el que el conductor Alex Rodríguez presentó la supuesta sentencia en la que se muestra que Ninel Conde perdió la demanda contra Giovanni Medina, esto se debió a la falta de pruebas que acreditaran el delito de violencia doméstica y el empresario fue absuelto.

La cantante interpuso la demanda en noviembre del 2020 y en entrevista para el programa matutino “Venga la Alegría”, la abogada de Giovanni Medina, Jenny Hernández, señaló que la resolución se debió a la falta de pruebas para vincular a proceso al ex de Ninel Conde.

“No existen esos elementos en la carpeta de investigación, pero no deja de ser una mentira, no deja de ser un chantaje, no deja de ser una acucia legal mal utilizada y mal ejecutada”, dijo la abogada.

Polémica de Ninel Conde por fotos

Durante el 2020, se difundieron algunas fotografías de Ninel Conde con moretones y golpes en el rostro y los brazos, algo de lo que la también actriz no se pronunció si no hasta más tarde asegurando que había sido víctima de violencia por parte de su expareja.

Fue en ese momento en que el “bombón asesino” señaló al padre de su hijo como responsable de las agresiones en su contra, indicando también que no fue producto de cirugías pues el médico que las realiza no podría haber dejado ese tipo de marcas.

“Estaba alcoholizado y tenía un ataque de ira, enloquece. Es un acto más de violencia en contra de la madre de su hijo. Imagínate que se exprese así de la madre de su hijo y mis cirujanos no dejan moretones, son muy buenos”, argumentó la cantante en ese momento.

Con información de medios

cvg