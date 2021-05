Carlos Rivera responde a comparaciones con Chayanne y derrite a sus fans

Carlos Rivera es uno de los cantantes más queridos en el medio del espectáculo, se ha ganado el corazón del público no sólo por su talento sobre el escenario, también por su sencillez y carisma que se suma a su atractivo físico que lo ha llevado a ser comparado con Chayanne.

Chayanne ha sido llamado “papá de todo México” debido a que desde su inicio en la música ha logrado arrancar suspiros y robar corazones en cada una de sus presentaciones gracias a su atractivo e impactante voz, aunque ahora la estafeta pasaría a Carlos Rivera.

El cantante se ha ganado el cariño del público en su corta, pero exitosa, trayectoria y con ello ha logrado capturar las miradas de todas las fans que han asegurado en más de una ocasión que es el Chayanne de las nuevas generaciones al tener el mismo efecto en cada una de ellas.

Carlos Rivera responde a comparaciones

El exacadémico fue cuestionado sobre lo que opina de aquellos que lo comaparan con Chayanne y, contrario a lo que muchos podrían pensar, el cantante sorprendió con su amable y sencilla respuesta que le ganó las palmas de sus fans.

El cantante de 35 años de edad dijo sentirse honrado al ser comparado con Chayanne, pues aseguró que se trata de una buena persona y un artista completo que goza de una larga y trayectoria en la música que ha estado llena de triunfos.

“Él para mí es un gran ejemplo de cómo llevar una carrera limpia donde de lo único que se habla es del, es de lo bueno y de la gran persona y artista que es”, dijo el cantante, quien añadió haber conocido a Chayanne y confirmar que se trata de una buena persona.

“Yo he tratado de ser yo obviamente, yo no quiero ser nadie más y al contrario, mi carrera es muy específica y yo soy un cantautor que he querido que mi música sea la que hable por mí”, añadió.

La respuesta del cantante provocó de inmediato las reacciones en sus fans en redes sociales, quienes señalaron que se trata de un caballero y que demostró una vez más ser un artista sencillo, algo que demuestra al enfocarse en su público y carrera.

Con información de medios

cvg