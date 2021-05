¡Vamos a ver a Chayanne! Hijo engaña a su mamá para llevarla a vacunar: VIDEO

Peculiar y graciosa venganza tuvo un joven en contra de su madre a quien con un par de mentiras logró llevar por la fuerza a vacunar; tal parece que recordando los momentos en que cuando él era niño su mamá lo llevaba al dentista con engaños, este joven decidió aplicar la misma formula y decirle a su mamá que iban a ver al cantante Chayanne, pero en realidad el viaje era para llevarla a vacunar contra el Covid-19.

La ingeniosa mentira de este muchacho consistió en asegurar que el cantante puertoriqueño, Chayanne, conocido por ser el “padre” no reconocido del mitad de los mexicanos, estaría en Monterrey, por lo que sin dudarlo la entusiasmada madre aceptó viajar con su hijo para ver al intérprete de “Torero”.

El singular momento en que la emocionada madre se da cuenta del engaño del que fue víctima se ha vuelto viral y ha sido compartido en las distintas redes sociales sumando millones de reproducciones e igual cantidad de comentarios.

¿Aquí está la fila para ver a Chayanne?

En las imágenes compartidas por el usuario de TikTok @medinnaoficial, se puede apreciar el instante en que la inocente madre se da cuenta del engaño, pues al llegar a su destino le cuestiona a su hijo si “¿Esta es la fila para ver a Chayanne?”.

Un poco desconfiada la madre insiste a su hijo quien le contesta que sí, es la fila para ver a Chayanne y que se ve mucha gente de todas las edades porque es una celebridad, pero que definitivamente “aquí está”.

Posteriormente entre risas el hijo confiesa la triste realidad, “Mamá, qué crees... Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”, ante la confesión de su hijo la madre se muestra molesta y responde a su hijo con una grosería reclamando pues aparentemente la mujer no es partidaria de las vacunas pues se le escucha decir: “¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso”.

Por mucho, la MEJOR historia de este fin de semana. uD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDE02



pic.twitter.com/YYUHtDnwm5 — Risco (@jrisco) May 9, 2021

El hombre ríe y recuerda que cuando él era chiquito no le gustaba vacunarse pero su madre lo llevaba, al igual que él ahora, con engaños, por lo que le dice que se tranquilice pues de esta forma estará con más posibilidades de verlo al estar vacunada, mientras ella comienza a decir que la deje en paz para luego repetir una y otra vez una oración religiosa.

Posteriormente la mujer reclama a su hijo diciendo que parecía todo muy lindo que la fuera a llevar a ver a Chayanne, pues toda la vida se lo había pedido, por lo que ahora le parece tonto no haberse dado cuenta antes.

Finalmente el joven señala que “Es por tu bien, tú me engañabas, yo aprendí de ti, tú así me criaste”, mientras al mismo momento a la mujer le es aplicada la vacuna, sin duda el momento ha generado infinidad de reacciones en su mayoría señalando lo ingenioso de la idea de este joven.

SSB