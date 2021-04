La TRÁGICA historia detrás de "One way or another", un clásico del rock que esconde un tema de ABUSO | VIDEO

Blondie fue uno de los grupos de rock que más sonaban en la década de los 70 y 80, siendo "One way or another" uno de los grandes exiticos de la banda que se formaría en Nuevo York; lo que pocos saben es la historia que está detrás de ese hit, ya que esconde una historia trágica.

Debbie Harry era la vocalista de la banda estadounidense, pero también la persona que sufriría un acontecimiento que no se le desea a nadie en esta vida. Lo bueno en esta historia es que la interprete lograría salir adelante de este hecho y terminaría haciendo una gran canción que la llenaría de grandes memorias y recuerdos.

La cantante de Blondie sufrió abuso, se dice que estuvo cerca de ser secuestrada por una persona que parecía ser Ted Bundy, o al menos eso pensó ella, pero en lugar de reaccionar de forma negativa aprovechó para escribir una canción, esto debido a que estaban armando su siguiente álbum.

La historia

La cantante contó en diversas ocasiones que ella se subió a un coche de un desconocido, mismo que ella piensa que era uno de los asesinos más famosos del mundo, Ted Bundy, identidad que nunca se pudo revelar; pero volviendo a la historia se dice que al darse cuenta logró escapar del coche y de una posible muerte.

Después de vivir esta experiencia se reunió con sus compañeros de la banda para seguir planeando el disco, por lo que decidió que ese desagradable momento podía convertirse en una canción.

Existe otra historia donde explica que la persona que la acosaba era un exnovio, mismo que no pudo superar la relación de forma correcta y terminaría por seguirla a todos lados.

Qué paso con el exnovio

La cantante explicó que el acoso fue tan grande que tuvo que mudarse de Nueva Jersey, esto por temor a perder su vida. Harry cuenta que su expareja lo llevó al extremo y que todo tenía que ver con que trabaja en un lugar donde inhalaba gases químicos y por la noche se emborrachaba, lo que dio como resultado que se volviera loco y la persiguiera.

Debbie explicó que intentó llevar este tema a una canción, pero decidió agregarle un poco de frivolidad para que la pieza fuera un poco más alegre. Harry piensa que es de las primeras canciones que hablan sobre este tipo de temas.

