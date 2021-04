Faisy estuvo a punto de renunciar a MCDR; estaba deprimido y pocos lo supieron

El actor y conductor Faisy, cuyo nombre real es Omar Pérez Reyes, reveló recientemente en una entrevista que estuvo a punto e renunciar al programa "Me Caigo de Risa" (MCDR), además confesó que de hecho pasó por una etapa de depresión pero pocos lo supieron.

Faisy, originario de León, Guanajuato, comenzó su carrera hace varios años como cantante de la agrupación juvenil "Perfiles", donde compartió micrófono con la actriz Sandra Echeverría. Hoy, a sus 41 años es uno de los conductores más conocidos y exitosos, aunque su paso por el medio no ha sido sencillo.

Faisy estuvo a punto de renunciar a MCDR

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, habló de la participación Diego de Erice en MCDR, afirmando "hubo cosas que no coincidían con varios de los personajes del elenco, que hablándolo se podían resolver".

También confesó que en la temporada en la que estuvo el actor, él estuvo a punto de renunciar al programa, pues estaba muy cansado, "era mucha presión, era el programa de dos horas y media, es un programa muy difícil de llevar”, contó el conductor de 41 años.

Faisy, originario de León, Guanajuato, comenzó su carrera hace varios años. Foto: Especial

“A lo mejor la gente no se da cuenta, pero yo tengo a mi director, Mauricio Castillo, en un audífono, en el otro tengo a Lalo Suárez, tengo el prompter, tengo público en vivo, al elenco, a los invitados. Improvisar y juntar todo eso es muy desgastante en un programa de dos horas (...) ya no me estaba divirtiendo”, aseguró.

Explicó que ya no estaba haciendo la conducción que el quería, porque ya todo se había vuelto muy cansado en el programa, incluso hubo quien afirmó que ya se le había subido la fama.

Faisy le dio a su productor, Lalo Suárez, 6 nombres de personas que podrían hacer su trabajo, argumentando que este cambio podría ser “algo padre para los fans y también para el programa", porque el ya no era el conductor que están pidiendo.

kyog