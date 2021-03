CRONOLOGÍA: ¿Cómo ver las películas de MARVEL?

Si eres de los que siempre han querido ver las películas de Marvel, pero no sabes ni por cuál empezar, aquí te mostramos cómo ver las películas de Marvel en orden cronológico para que pases tu fin de semana lleno del UCM.

La primera película de Marvel se lanzó hace 13 años con la primera entrega de Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr., y con la que inició este gran Universo Cinematográfico de Marvel que ha sido un éxito alrededor del mundo.

En total son 23 películas que conforman el UCM y es normal confundirse con el orden cronológico de las películas de Marvel, especialmente si no eres fan y no has leído los cómics, es por eso que te compartimos la línea temporal para que unas toda la historia.

Orden cronológico de las películas de Marvel

Capitán América: el primer vengador

Capitana Marvel

Iron Man

El Increíble Hulk

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Iron Man 3

Thor: un mundo oscuro

Capitán América: el soldado de invierno

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia vol. 2

The Avengers: la era de Ultrón

Ant-Man

Capitán América: Civil War

Pantera Negra

Spider Man: de regreso a casa

Ant-Man y la Avispa

Doctor Strange

Thor: Rangnarok

The Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Spiderman: lejos de casa

Las películas de Marvel han tenido un gran éxito comercial y en la crítica, con una recaudación aproximada de 21 mil 391 millones de dólares, siendo la de Avengers: Endgame la más taquillera del UCM, con 2 mil 733 millones de dólares.

Así que si eres de los que quiere incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel y tener todo el fin de semana lleno de este maratón de Superhéroes, sigue esta lista de cómo ver las películas de Marvel en orden cronológico.

jos