The Falcon and The Winter Soldier: ¿Quién es John Walker, el nuevo Capitán América?

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) inició con todo, pues Disney Plus no se ha guardado nada y ya sorprendió con sus dos primeras series originales basadas en Los Vengadores. Primero con WandaVision, historia en la que Wanda Maximoff, La Bruja Escarlata, dio muestra del poder que tiene creando toda una realidad en la que vive feliz con Vision y sus dos hijos.

Y ahora, la popular plataforma de streaming trae a la pantalla The Falcon and The Winter Soldier, una serie que sigue el formato de las grandes historias de espías, en la que estos dos Vengadores se reencuentran con el objetivo de salvar el legado que dejó Steve Rogers tras cederle su escudo a Sam Wilson (interpretado por Anthony Mackie).

Apenas van dos capítulos (de seis) y ya tenemos un nuevo Capitán América, quien no ha sido bien recibido por el fandom, ya que creen que no será capaz de llenar el lugar que dejó el personaje que interpretó por muchos años el actor Chris Evans.

my actual face anytime john walker was on the screen in falcon and winter soldier pic.twitter.com/h3U3PRBUud — emily kuhn (@emkuhnya) March 27, 2021

¿Quién continuará el legado de Steve?

Vale recordar que en Edgame, Steve Rogers decide regresar en el tiempo y retomar su vida con Peggy Carter, su gran amor. Pero antes, El Cap decidió dejar su legado en manos de Falcon, quién toma el escudo; y aunque todos creíamos que la nueva serie de Disney Plus iniciaría con la noticia de que Sam será el nuevo Capitán, resulta que no es así, pues al inicio, el superhéroe lo entrega al gobierno para que sea exhibido en el museo dedicado al Primer Vengador.

Es entonces que la historia da un giro inesperado, ya que Sam creía que el escudo se quedaría en el recinto, y contrario a lo que imaginaba, el gobierno no pierde el tiempo y se lo entrega al militar John Walker, quien será el nuevo Capitán América.

El segundo episodio de The Falcon and The Winter Soldier arranca con la historia de este nuevo Cap, quien no es ningún improvisado en el Ejército, pues es el primer soldado que ha recibido en tres ocasiones una Medalla de Honor, además de que tiene suoerfuerza y ha participado en importantes misiones de rescate y contra el terrorismo.

Pero hay algo que no convence a Sam, y a Bucky (Sebastian Stan), con quien se reencuentra en este nuevo capítulo. El Soldado del Invierno y Falcon no ven con nuevos ojos a este Capitán América, quien se ha comportado un tanto arrogante y con aires de rockstar debido a la parafernalia mediática en torno suyo.

John Walker (intepretado por el actor estadounidense Wyatt Russell) afirmó que no quiere ser como Tony Stark o Bruce Banner, sino que planea ser la mejor versión de Capitán América para él y la gente, -al parecer- necesitada de un nuevo héroe.

uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21 #JohnWalker ya me cae mal este tipo uD83EuDD2CuD83EuDD2CuD83EuDD2C (no el actor, el actor es un capo jeje)#TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/OE3vxgJctI — T19 ? ??????? (@Tierra19999) March 27, 2021

¿Quién es John Walker? ¿Existe en los cómics?

Sí. Este personaje es conocido en las historietas de Marvel como U.S. Agent y su primera aparición fue en el cómics Capitán América #323 en noviembre de 1986. Este soldado de hecho fue el segundo Superpatriota y el sexto Capitán América, al menos en las novelas gráficas.

John Walker tiene superpoderes ya que también fue sometido a un tratamiento como Steve Rogers. Sólo que en su caso éste le fue proporcionado por el Agente de Poder, un personaje al que llegó por contacto con su amigo Lemar Johnson. Gracias a este exprimento, Walker tiene superfuerza, mucha resistencia incluso a las heridas y una agilidad sobrehumana.

John Walker, U. S. Agent. Foto: Smash México

OVH