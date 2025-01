Kenia Os enfrenta críticas por supuesta traición a Nicki Nicole por su romance con Peso Pluma

Mientras los rumores de un romance entre Kenia Os y Peso Pluma se hacen más fuertes la polémica crece sobre ellos. Esta vez es la cantante quien enfrenta fuertes críticas en redes sociales ya que internautas la han señalado de traicionar a Nicki Nicole, quien fuera una de sus grandes amigas y expareja de la estrella de corridos tumbados antes de poner fin a su relación en medio de un escándalo por infidelidad.

Las primeras sospechas de un romance entre los cantantes surgieron con su colaboración en el tema "Tommy & Pamela”, pues la química que mostraron tanto ante las cámaras como sobre el escenario generó gran alboroto entre los fanáticos. Esto se hizo más fuerte debido a que habían coincidido durante un viaje a Puerto Rico y así lo revelarían las imágenes compartidas por ambos en su cuenta de Instagram.

Aunque ninguno ha dado declaraciones al respecto, su reciente aparición en la Pegasus World Cup 2025 confirmaría lo que fanáticos han sospechado desde hace meses. Y es que en las imágenes que se difundieron de inmediato en redes se observa una actitud cariñosa entre ellos, pues el cantante la toma de la cintura y ella no duda en corresponder con un acercamiento.

Aunque la felicidad de la también youtuber se ha visto opacada por la ola de críticas que ha recibido a través de redes sociales, donde internautas la han señalado de traicionar a Nicki Nicole con quien compartía una gran amistad. Incluso, la cantante argentina expresó más de una vez sus intenciones de colaborar con la estrella pop mexicana, algo que no habían podido lograr debido a sus ocupadas agendas de trabajo.

“Kenia Os se convirtió en la Ángela Aguilar 2.0”, “No hay que confiar en Kenia jamás”, “Siempre se les dijo, que Kenia es una mala amiga”, “Ella es amiga de ambas y no le importó meterse con él”, fueron algunos de los comentarios de internautas furiosos que recordaron también la amistad que existiría entre Kenia Os y la cantante brasileña Anitta, quien también fue relacionada con Peso Pluma.

Tras casi un año juntos, Nicki Nicole confirmó el fin de su relación con el intérprete de “Ella baila sola” por una infidelidad, pues el cantante fue captado de la mano de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas. La artista argentina aseguró haberse enterado de lo ocurrido por las imágenes difundidas en redes sociales y de inmediato decidió poner fin a todo lazo con Doble P.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole quien desde entonces fue relacionada sentimentalmente con el futbolista Enzo Fernández.