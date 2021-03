¿Extrañas WANDAVISION? ‘Marvel Studios Assembled’ el especial detrás de cámaras ya esta disponible | VIDEO

Wansavision, la primera serie creada por Marvel Studios y para Disney+ llegó a su final la semana pasada dejando a muchos fanáticos con una sensación de confusión con lo que se mostró en el capítulo final de la temporada.



Si tu eres de esas personas que se quedó con ganas de saber un poco más sobre cómo se realizó esta serie y por qué se tomaron algunas de las ediciones que pudimos ver en ella, seguramente te gustará Marvel Studios Assembled, un especial de detrás de cámaras que además de mostrar imágenes exclusivas de lo que hizo la producción, hablará del proceso creativo que tuvo la producción.



Si son fanáticos de The Mandalorian, seguro cuando acabo la segunda temporada vieron Disney Gallery, eso mismo es Marvel Studios Assembled pero desde su franquicia.



Si aún no terminan de ver la serie, les recomendamos que se esperen para ver este detrás de escenas ya que tiene algunos spoilers de los capítulos mientras te platica el por qué de algunas desiciones.



La primera entrega de Marvel Studios Assembled se llama “The Making of WandaVision” y sin duda ayudará a aquellos que se sienten “desamparados” por el final de la serie a tener un poquito más de ella.



*The Making of Wandavision” cuenta con entrevistas con los actores, con los encargados de maquillaje, efectos especiales y podremos ver los escenarios que fueron creados para esta gran serie.

Aquí te dejamos el trailer para que te des una idea sobre este especial: