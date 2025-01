Marvel Snap deja de funcionar en Estados Unidos, ¿desapareció con TikTok?

Hace unas horas, se reportó que Marvel Snap, un videojuego de cartas coleccionables desarrollado por la empresa Second Dinner y publicado por Nuverse, fue baneado en Estados Unidos luego de que la aplicación TikTok dejó de funcionar a última hora del sábado 18 de enero tras entrar en vigor una ley que prohíbe su uso.

Ante esta situación, usuarios del juego se mostraron sumamente sorprendidos y molestos, pues aseguran que no se los informó que esto ocurriría. De hecho, para muchos fue una sorpresa que dejara de funcionar en Estados Unidos, ya que solamente se notificó sobre lo que ocurriría con TikTok.

Aunque TikTok se encuentra disponible nuevamente este domingo 19 de enero en los Estados Unidos, el videojuego sigue sin funcionar, de acuerdo con algunos internautas. Además, no han informado si estará nuevamente disponible o cuánto tiempo tendrán que esperar para volverlo a jugar.

Marvel Snap es un juego de cartas coleccionables. (Créditos: X /@MARVELSNAP)

¿Por qué dejó de funcionar Marvel Snap en EU?

El motivo por el que Marvel Snap dejó de funcionar en Estados Unidos es porque Nuverse, la empresa que publicó el videojuego en plataformas como Microsoft Windows, Android e iOS, es subsidiaria de ByteDance, el gigante tecnológico chino propietario de TikTok.

"Lo sentimos, Marvel Snap no está disponible en este momento. Se ha promulgado una ley que prohíbe este juego en los Estados Unidos. Lamentablemente, esto significa que no puedes usar la app por ahora, pero no te preocupes, ya que estamos trabajando en restablecer nuestro servicio. Mantente atento", detallaron en su post.

De hecho, ByteDance, la única empresa especificada en el proyecto de ley eliminó hasta nuevo aviso todas sus aplicaciones en Estados Unidos, por lo que no se podrá acceder a ninguna hasta nuevo aviso. Las apps incluidas son: CapCut, Lemon8, Hypic, Lark, Gauth y todas las ofertas de app de TikTok.

El sábado 18 de enero dejó de funcionar en EU. (Créditos: MARVEL SNAP)

Usuarios de Marvel Snap reaccionan

"Mi Marvel Snap sigue baneado", "Estaré esperando por Marvel Snap", "No puedo creer que también afectó a Marvel Snap, ¿Cuándo regresará?", "¡Marvel Snap debe estar disponible para jugar lo antes posible!" y "No me importa TikTok, solo denme a Marvel Snap", fueron algunas de las reacciones en X.

Por su parte, Marvel Snap no ha detallado la fecha en que regresará a Estados Unidos. Aunque se espera que sea pronto, ya que TikTok logró restablecer su servicio hasta nuevo aviso. Marvel Snap es el videojuego de la compañía Second Dinner. (Créditos: X /@MARVELSNAP)

¿TikTok se restablece en Estados Unidos?

De acuerdo con la agencia AP, actualmente la aplicación TikTok se encuentra restableciendo su servicio en Estados Unidos después de que fue apagada en respuesta a una prohibición de ley. De hecho, el presidente electo Donald Trump anunció que planea darle más tiempo para encontrar un comprador aprobado antes de ser totalmente prohibida.

Por su parte, algunos usuarios reportaron que la app nuevamente está funcionando, pero otros más afirman que no han podido acceder a TikTok. Incluso, detallaron que no se encuentra disponible para descargar en las tiendas de Apple y Google.

