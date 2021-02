Juan Osorio muestra su apoyo a Fátima Molina tras críticas

Luego de las críticas en contra de la actriz Fátima Molina, las que aseguran que debido a su aspecto físico la telenovela “Te acuerdas de mi” no ha logrado cautivar, ahora Juan Osorio ha hablado del tema.

El productor mexicano externó su respaldo y apoyo a la artista y aseguró que es una buena actriz.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el ex de Niurka, elogió el trabajo de la actriz y brindó su total respaldo a la artista.

“No, yo la veo que es una buena actriz, y que merece una oportunidad y que Televisa por algo la tiene en el reparto, porque cree en ella y cree en el proyecto, las circunstancias que se estén presentando son otra cosa”, explicó Osorio.

Osorio defendió el trabajo de la actriz e incluso apoyó la idea de cambiar los estereotipos que se tienen en la televisión. “Fátima está muy bien, y yo la contrataría… tiene talento, punto, o sea, hay que romper esquemas, no hay que caer en lo mismo”.

¿Cómo inició la controversia?

La controversia que rodea al melodrama que también protagoniza Gabriel Soto, surgió luego de que Fátima retomara su cuenta de Facebook para manifestar su descontento con los comentarios en su contra por este proyecto.

“La verdad no tengo ni la menor idea de si cambiarán o no nuestra telenovela ‘Te acuerdas de mí’ de horario estelar. […] No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, que es por físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, ‘porque soy muy mexicana’ […] Que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión”, escribió la también cantante.

