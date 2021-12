Netflix y Disney Plus: series y películas para ver este primer fin de semana de diciembre

En Después de la Función nos emociona muchísimo compartir nuestras mejores recomendaciones de series y películas, para que pases momentos increíbles y surjan las mejores conversaciones o debates con tus amigos. Así que te dejamos aquí 3 grandes opciones que de acuerdo a nuestros expertos en cine, Oscar Uriel y Gonzalo Lira, son los imperdibles de está semana.

El poder del perro

El poder del perro protagonizada por Benedict Cumberbatch.

No te pierdas en Netflix, El poder del perro, largometraje y western original dirigido por Jane Campion y protagonizado por: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Lon Plemons. De acuerdo al experto en cine Oscar Uriel, este largometraje es un “estudio de la masculinidad” en el que se puede observar un gran reparto y una actuación admirable por parte de Benedict Cumberbatch.

En el poder del perro vemos el trabajo impecable de dirección por parte de Jane Campion que en ocasiones anteriores como lo menciona Gonzalo Lira, esta directora ya había tocado “el tema de las masculinidades, del feminismo y del lugar de la mujer respecto al hombre”.

La historia nos deja en momentos boquiabiertos ya que en el poder del perro seremos testigos de la historia de un hacendado, muy dominante, que decide emprender una guerra cruel contra la nueva esposa de su hermano e hijo, en dónde descubriremos algunos secretos a lo largo de la trama.

The Beatles:Get Back

Nostalgia pura con The Beatles.

La nostalgia de revivir el pasado de una de las bandas más famosas e icónicas a nivel mundial llegó en forma de serie documental a la plataforma de Disney+ The Beatles: Get Back, el cuál resulta ser toda una maravilla y “una experiencia imersiva”.

Pero ¿de qué va esta grandiosa serie documental? El esfuerzo titánico del guionista, director y productor neozelandés Peter Jackson, traspasó las fronteras, ya que logró hacer una curaduría perfecta al elegir entre 60 horas de grabación y más de 150 horas de audio inédito que vivió en distintas giras la banda The Beatles.

Tal parece que Peter se tomó en serio eso del Let it be, dejando que la serie documental tomara el ritmo adecuado, para dejar satisfechos a los fans y al público en general, en Después de la Función, podemos observar que los integrantes se “llevaban súper bien, pero, qué tal lo cool de George Harrison siempre fue como el beatle de una pieza, y vimos a un Paul MCartney como el más simpático de la banda”.

The Beatles: Get Back, logra arrebatar aquéllos prejuicios que existen alrededor de los documentales, ya que este es muy entretenido y muy apegado a la realidad, en Get Back también experimentamos emociones por ver a la agrupación reunida e incluso un poco de nostalgia por saber que estaban atravesando lo que quizás eran sus últimas presentaciones.

Titane

Titane causó polémica en Cannes.

Titane, filme dirigido por Julia Ducournau y acreedora a la Palma de Oro, es una de esas películas que generan un poco de confusión desde que la vemos anunciada en el tráiler, violencia, sexualidad, deseo, pasión, de todo sucede aquí.

Además de dejarnos helados ante algunas imágenes para estómagos de acero, Titane rompe con muchas cosas, y nos cambia el chip por completo de lo que estamos observando.

Titane, se enlistó en las películas que más polémica ha generado durante un evento en Cannes, de un total de 24 filmes que competían, sin embargo, logró llevarse el galardón.

Y es que la francesa, Julia Ducournau, logra acaparar miradas con este filme visualmente llamativo, que sin afán de llegar al spoiler, debemos aclarar que la película posee su propia descripción:

“Los agentes de aduanas del aeropuerto recogen a un joven con la cara magullada. Afirma ser Adriane Legrand, que desapareció de niño hace diez años. Para Vincent, el padre de Adriene, una larga pesadilla finalmente ha llegado a su fin y se lleva al joven a casa. Al mismo tiempo, una serie de horribles asesinatos está asolando el área…”

Así que bien, aquí tienes 3 grandes opciones para este fin de semana, de los que no te arrepentirás.

