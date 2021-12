Alfredo Adame enlista las características que debe tener su nueva pareja

Alfredo Adame, actor, espera que para el próximo encuentre una pareja y ha dado a conocer las características de su futura pareja.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el actor detalló: “El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos”.

Añadió que en su vida ha conocido a mujeres que llamó “suripantas”y que espera dejarlas fuera de su vida. “Diario estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mucho ejercicio, mentalizándome y seguiré siendo el mismo Alfredo Adame de siempre”.

Por otra parte, Adame descartó reconciliarse con su hijos Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells y su exesposa Mary Paz Banquells, además que de que no quiere saber de ellos.

"Me robó dinero, se compró tres coches para una aplicación, ella sí gana dinero y yo no”, dijo. Mary Paz y Alfredo estuvieron casados por 24 años, tras su separación contó que el actor la maltrató.

Posteriormente, comenzó una relación con Diana Golden pero todo concluyó en un conflicto mediático, ya que lo demandó por difamación.

“Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estúpido creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida, me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón, ni en nada”, expresó.

Tras protagonizar diferentes polémicas, una de ellas fue al ser candidato a diputado federal por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP). Para el próximo año, refirió que será parte de una obra de teatro y le ofrecieron tres protagónicos para telenovelas.

