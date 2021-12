"Andrea Legarreta es cretina y arrogante": Alfredo Adame NO pedirá perdón a la conductora de Hoy

Alfredo Adame aseguró que no se va a disculpar con Andrea Legarreta por faltarle al respeto cuando fue parte del programa 'Hoy'. Además, calificó a la querida conductora del matutino de Televisa como una persona "cretina, arrogante y soberbia".

La presentadora y el actor tienen un conflicto desde hace varios años, pues comenzó cuando ambos estaban al frente de 'Hoy' en 1998. Desde ese entonces, el protagonista de 'Más allá del puente' y 'Bajo un mismo rostro', ha hecho fuertes declaraciones contra la también actriz y hasta la ha acusado de su "veto" en la televisora, declaraciones a las que ha contestado la esposa de Erik Rubín.

¿Cómo comenzó la pelea entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame?

Los entonces conductores del matutino del canal 2, se encontraban haciendo un sketch en donde Andrea Legarreta interpretaba a una mujer de la alta sociedad, mientras que Adame era su taxista, sin embargo, el presentador de televisión contestó bruscamente cuando ella le jaló la ropa, pues él le dijo "Quítate, Perra". La protagonista de 'Vivan los niños' cambió su actitud y terminó por decir otra noticia.

Alfredo Adame arremete contra Andrea Legarreta

En tanto, en un programa de Multimedios, Alfredo Adame declaró que en los ensayos no le había dicho ninguna mala palabra, no obstante, al estar en vivo se le "salió" decirle así. Contó que después de eso, Legarreta se indignó tanto que estuvo a punto de llorar, además relató que fue con los directivos a quejarse, pero no le hicieron caso.

"Agarró se ofendió, casi llora, armó un escándalo, fue allá arriba (con los jefes) a quejarse y acusarme, cosa que no me hicieron nada porque yo era el consentido de Televisa, porque era el que le metía dinero, porque era el que le metía rating, porque era el rey de rating", aseguró la ex estrella de televisión.

En sus declaraciones retomadas por dicho canal de televisión, dijo que no le pedirá disculpas y señaló que le salió del alma dicha expresión al sentirse harto de la actitud con la actitud "cretina, arrogante y soberbia" de la actual conductora de 'Hoy'.

